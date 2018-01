120 BPM, castigatorul Marelui Premiu la Cannes 2017, din 26 ianuarie in cinematografele din Romania

Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind considerat favorit la marile premii inca din ziua proiectiei si totodata revelatia ultimei editii a festivalului."120 BPM" porneste de la fapte reale - actiunile organizatiei civice ACT UP din Franta anilor '90, pentru a vorbi in final despre o tema cat se poate de actuala: trezirea din letargie a acelei paturi din societate indiferenta la marile probleme sociale care o inconjoara.Miscarea ACT UP este considerata a fi precursoarea miscarilor civice de dupa anii 2000 care au condus in final la obtinerea unor drepturi fundamentale pentru diferite grupuri de minoritati - de la cele sexuale la cele civice.Inceputa in Statele Unite si extinsa in toata lumea, cu o organizare extrem de vizibila si eficienta in Franta, se considera ca ACT UP a pregatit terenul pentru teme actuale de astazi - de la casatoria intre pesoane de acelasi sex si pana la campania de stopare a agresiunilor sexuale in industria americana de film.In plina epidemie, grupul de actiune "Act Up" s-a implicat in viata publica, combatand prejudecata ca SIDA este boala persoanelor de la periferia societatii si constientizand opinia si autoritatile asupra metodelor de prevenirea a acestei boli sau a metodelor de tratament.Dincolo de tema, "120 BPM" este o poveste sensibila de dragoste, plina de forta si vitalitate, de emotie si compasiune, fiind aplaudat la scena deschisa la Cannes minute in sir si considerat de revista Variety o induiosatoare combinatie intre o poveste autobiografica plina de emotie si dramatism, un manifest politic si un erotism bulversant si coplesitor.Filmul a primit recent "Premiul pentru cel mai bun film strain al anului" din partea celei mai prestigioase si influente comunitati de critici din Statele Unite, Los Angeles Film Critics Association - si este nominalizat la nu mai putin de 6 premii Lumiere.Regizorul filmului,(55 de ani), a obtinut de-a lungul timpului numeroase premii, fiind printre altele si co-scenarist al unui alt mare succes francez, Palme d'Or-ul din 2008 de la Cannes, Entre les murs / The Class regizat de Laurent Cantet.in care va putea fi vazut filmul va fi publicata pe site-ul www.voodoofilms.ro si pe pagina de Facebook Voodoo Films in jurul datei de 10 ianuarie.Filmul "120 BPM/batai pe minut" este distribuit in Romania de Voodoo Films si cofinantat prin Programului Europa Creativa - Subprogramul MEDIA al Uniunii Europene.Parteneri media: Adevarul, Ziare.com, Glamour, Avantaje, Revista Cariere, Eva.ro, Business24, Liternet.