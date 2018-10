A doua editie Les Films de Cannes à Brasov debuteaza pe 1 noiembrie 2018

Programul complet al proiectiilor:

Festivalul se deschide, cu proiectia filmului, de, singura prezenta 'romaneasca' cu un lungmetraj in editia 2018 a festivalului de la Cannes.Marta Bergman, regizoare nascuta in Romania, a prezentat lungmetrajul belgian filmat partial in Romania, cu actrita Alina Serban in rolul principal, in sectiunea ACID. Alina Serban va fi prezenta la Brasov pentru o discutie cu publicul la finalul proiectiei.este cea de-a treia colaborare dintre Frakas Productions si Hi Film Productions (Ada Solomon) si va intra in cinematografe pe 2 noiembrie, distribuit de microFILM.Pe, la Centrul Cultural Reduta, de la ora 12:00, programul include o proiectie speciala cu filmul, de, dedicata elevilor si organizata in cadrul proiectului Scoala altfel.La final, elevii vor avea o discutie cu regizorul Radu Muntean, actrita princiapala - Andra Guti - si scenaristul Razvan Radulescu. Echipa filmului va participa si la proiectia pentru public, din aceeasi seara, de la ora 18:00. Alice T, cel mai recent film regizat de Radu Muntean (- 2010,- 2015), o co-productie Romania-Franta-Suedia, o are ca protagonista pe tanara Andra Guti, in rolul unei fete de 17 ani cu o adolescenta complicata - rol pentru care actrita a castigat premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.Seara de 2 noiembrie se va incheia cu, de, castigatorul Premiului pentru interpretare masculina, la Cannes 2018. Garrone este dublu castigator de Grand Prix la Cannes, fiind autorul iconicului Gomorrah. Dogman ramane in zona mafiei siciliene si spune povestea unui simpatic frizer de caini, prins intre forte mai mari decat el. Filmul a fost premiat la Cannes, actorul Marcello Fonte a primit premiul pentru interpretare., festivalul are loc atat la Centrul Cultural Reduta - cu proiectiile, de- Palme d' Or, Cannes 2018,, de, o proiectie omagiu adusa regizorului in anul disparitiei sale, si, de, recompensat cu Premiul criticii - FIPRESCI, la Cannes 20218 cat si la Cinema One.Cinema One va gazdui pe 3 noiembrie, de la ora 18:00 proiectia speciala a filmului, de, in prezenta regizoarei, care va discuta cu publicul la final.e a debutat la Berlinala, dupa care a fost selectionat in peste 25 de festivaluri, achizitionat spre distributie in 12 tari si a primit sase premii in festivaluri internationale, printre care premiul pentru regie la Sarajevo Film Festival.Un thriller captivant despre visul american,este primul film romanesc turnat in America de Nord si spune povestea dura a Marei, o tanara de 30 de ani care pleaca in America cu viza pentru un loc de munca ca asistenta.urmeaza la Centrul Cultural Reduta -, de- Premiul Un Certain Regard, Cannes 2018,, de- prezentat in competitie, Venetia 2018 si in cadrul sectiunii Focus Mexic de la Les Films de Cannes a Bucarest 2018. Iar la finalul zilei,, delaureat cu Camera d'Or, Cannes 2018, Premiul pentru interpretare si Premiul FIPRESCI in Un Certain Regard 2018.Les Films de Cannes a Brasov continua in ultimele doua zile la Cinema One., se va vedea filmul, de la ora 19:00 iar, de la ora 19:00, publicul va vedeade Gaspar Noe (2018, 95 min, FR) - Premiul CICAE, Quinzaine des Realisateurs. Acesta va inchide editia a doua a festivalului.Pretul biletelor la Centrul Cultural Reduta este de 10 lei si 15 lei - conform programului de proiectii de la casieria Centrului Cultural Reduta. Tarifele pentru proiectiile de la Cinema One pot fi consultate pe site-ul si aplicatia Cinema ONE sau la casieria cinematografului.Centrul Cultural Reduta19:30 - SEULE A MON MARIAGE, de Marta Bergman (2018, 121 min, BE) . ACID, Cannes 2018Centrul Cultural Reduta12:00 - ALICE T, de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE) . Cea mai buna actrita, Locarno IFF - proiectie speciala pentru elevi, in prezenta regizorului18:00 - ALICE T, de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE) . Cea mai buna actrita, Locarno IFF - QA, in prezenta regizorului20:15 - DOGMAN, de Matteo Garrone (2018, 102 min, IT)Centrul Cultural Reduta15:30 - SHOPLIFTERS, de Kore-Eda Hirokazu (2018, 121 min, JP) . Palme d' Or, Cannes 201818:00 - O VARA DE NEUITAT, de Lucian Pintilie (1994, 82 min, RO, FR)20:00 - BURNING, de Lee Chang-Dong (2018, 148 min, KR) . Premiul FIPRESCI, Cannes 2018Cinema One18:00 - LEMONADE, de Ioana Uricaru (2018, 88 min, RO, CA, DE, SE) . Selectie Panorama, Berlin 2018. In prezenta regizoarei + Q&ACentrul Cultural Reduta14:00 - BORDER, de Ali Abbasi (2018, 108 min, SE, DK) . Premiul Un Certain Regard, Cannes 201816:30 - OUR TIME, de Carlos Reygadas (2018, 173 min, MEX, FR, GER, OLA, SUE) . In competitie, Venetia 2018.20:00 - GIRL, de Lukas Dhont (2018, 105 min, BE) . Camera d'Or, Cannes 2018. Premiul pentru interpretare si Premiul FIPRESCI in Un Certain RegardCinema One19:00 - LEMONADE, de Ioana Uricaru (2018, 88 min, RO, CA, DE, SE) . Selectie Panorama, Berlin 2018.Cinema One19:00 - CLIMAX, de Gaspar Noe (2018, 95 min, FR) . Premiul CICAE, Quinzaine des Realisateurs, 2018.Filmele sunt proiectate in versiune originala si subtitrate in limba romana.Shoplifters si Climax sunt distribuite in Romania de Independenta Film.Detalii: www.filmedefestival.ro . 