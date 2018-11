Actritele Alina Serban si Andra Guti si regizorii Radu Muntean si Ioana Uricaru - invitatii Les Films de Cannes à Brasov

Festivalul debuteaza inla Centrul Cultural Reduta, de la ora 19:30, cu filmulde, singura prezenta 'romaneasca' cu un lungmetraj in editia 2018 a festivalului de la Cannes. Dupa proiectie,va intra in dialog cu publicul prezent in sala.In calatoria pe care a intreprins-o prin satele din Moldova alaturi de regizoarea de origine romana Marta Bergman, Alina a avut inspiratia, pe drumul de intoarcere de la Clejani, sa se abata printr-un sat in care avea rude indepartate. Intamplarea, care a dus la gasirea locului de filmare, a sporit temporar numarul locurilor de munca din sat si, tot acolo, regizoarea a gasit doua din interpretele neprofesioniste alaturi de care Alina joaca in film. Iubitorii tarafului din Clejani au ocazia sa o vada inpe Viorica - si sa asculte o extraordinara coloana sonora semnata de Vlaicu Golcea., Les Films de Cannes a Brasov continua la Centrul Cultural Reduta cu doua proiectii ale celui mai recent film realizat de- si prezentat in cadrul sectiunii Avanpremierele romanesti ale toamnei de la Les Films de Cannes a Bucarest 2018.Co-productia Romania-Franta-Suedia o are ca protagonista pe tanara, in rolul unei fete de 17 ani cu o adolescenta complicata - rol pentru care actrita a castigat premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.De la ora 12:00 va avea loc o proiectie speciala cu filmuldedicata elevilor si organizata in cadrul proiectului Scoala altfel, urmata de discutii cu cei doi invitati - regizorul Radu Muntean si actrita principala Andra Guti. Echipa filmului va participa si la proiectia pentru public, din aceeasi seara, de la ora 18:00.Cinema One va gazdui pe, de la ora 18:00, o proiectie speciala cu filmul, de- de asemenea parte din sectiunea Avanpremierele romanesti ale toamnei.La finalul proiectiei, publicul va putea discuta cu regizoarea.este un thriller captivant despre visul american si spune povestea Marei, o tanara de 30 de ani care pleaca in America cu viza pentru un loc de munca ca asistenta.a absolvit cursurile Academiei de Teatru si Film din Bucuresti si detine un doctorat in studii critice, la Universitatea din South California, Los Angeles. Din 2015, locuieste in Statele Unite unde are o cariera didactica universitara.Inaintea debutului in lungmetraj cu, a co-regizat filmul colectiv episodicsi a realizat filme de scurt metraj.a debutat anul acesta la Berlinala, si a primit sase premii in festivaluri internationale, printre care premiul pentru regie la Sarajevo Film Festival.Programul festivalului include si proiectii cu marile premii de la Cannes, filmele premiate cu Palme d'Or si Camera d'Or:, de Hirokazu Kore-Eda, sambata, 3 noiembrie, de la ora 15:30 si, respectiv,, de Lukas Dhont, pe 4 noiembrie de la ora 20:00 - ambele la Centrul Cultural Reduta.O proiectie speciala cu filmul, de, va avea loc pe- o proiectie omagiu adusa regizorului in anul disparitiei sale. Accesul la aceasta proiectie este liber.Pretul biletelor la Centrul Cultural Reduta este de 10 lei si 15 lei - conform programului de proiectii de la casieria Centrului Cultural Reduta. Tarifele pentru proiectiile de la Cinema One pot fi consultate pe site-ul si aplicatia Cinema ONE sau la casieria cinematografului.Centrul Cultural Reduta19:30 | SEULE A MON MARIAGE, de Marta Bergman (2018, 121 min, BE) .ACID, Cannes 2018. In prezenta actritei Alina Serban + Q&ACentrul Cultural Reduta12:00 | ALICE T., de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE) . Cea mai buna actrita - Locarno IFF. In prezenta regizorului + Q&A - proiectie speciala pentru elevi in cadrul Scoala altfel. - acces pe baza de invitatie18:00 | ALICE T., de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE) . Cea mai buna actrita - Locarno IFF. In prezenta regizorului + Q&A20:15 | DOGMAN, de Matteo Garrone (2018, 102 min, IT) . Premiul pentru interpretare masculina, Cannes 2018Centrul Cultural Reduta15:30 | SHOPLIFTERS, de Kore-Eda Hirokazu (2018, 121 min, JP) . Palme d' Or, Cannes 201818:00 | O VARA DE NEUITAT de Lucian Pintilie (1994, 82 min, RO, FR)20:00 | BURNING, de Lee Chang-Dong (2018, 148 min, KR) . Premiul FIPRESCI, Cannes 2018+ Cinema One18:00 | LEMONADE, de Ioana Uricaru (2018, 88 min, RO, CA, DE, SE) . Selectie Panorama, Berlin 2018. In prezenta regizoarei + Q&ACentrul Cultural Reduta14:00 | BORDER, de Ali Abbasi (2018, 108 min, SE, DK) . Premiul Un Certain Regard, Cannes 201816:30 | OUR TIME, de Carlos Reygadas (2018, 173 min, MEX, FR, GER, OLA, SUE) . In competitie, Venetia 2018. In prezenta regizorului Carlos Reygadas si a actritei Natalia Lopez + Q&A20:00 | GIRL, de Lukas Dhont (2018, 105 min, BE) . Camera d'Or, Cannes 2018. Premiul pentru interpretare si Premiul FIPRESCI in Un Certain RegardFilmele sunt proiectate in versiune originala si subtitrate in limba romana.Shoplifters si Climax sunt distribuite in Romania de Independenta Film.Detalii: www.filmedefestival.ro . 