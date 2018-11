Les Films de Cannes à Suceava, editia a 3-a, a luat startul. Intrarea este libera!

Programul complet al celei de-a treia editii a Les Films de Cannes a Suceava:

Actrita Alina Serban va putea fi intalnita la proiectia filmului. Regizorul Radu Muntean, scenaristul Razvan Radulescu si actrita Andra Guti vor fi prezenti pentru proiectia filmului. iar actorul Valeriu Andriuta va discuta cu publicul despre rolul dinsi, alaturi de monteuza Iulia Andriuta, va prezenta, de data aceasta in calitate de regizor, scurtmetrajulProiectiile vor avea loc intrelaiar. Criticul Irina Margareta Nistor va introduce filmele din 11 noiembrie., sucevenii vor avea ocazia sa o cunoasca pe carismatica actrita Alina Serban (), care s-a facut remarcata in acest an la Cannes.Alina Serban este actrita si regizoare. A urmat cursuri ale UNATC, Royal Academy of Dramatic Art din Londra si Tisch School of the Arts din New York.este primul ei rol principal intr-un lungmetraj iar castingul nu a fost tocmai unul obisnuit: Alina repeta in perioada aceea la Craiova un spectacol de teatru al regizorului britanic Philip Parr, pentru Festivalul International Shakespeare si nu a putut merge la casting. Asa ca regizoarea Marta Bergman si producatoarea Cassandra Warnauts au venit dupa ea sa o vada si decizia a fost luata in cateva minute."Marta mi-a spus ca a realizat ca eu sunt Pamela de cum am intrat pe usa. A simtit ca eu voi fi Pamela, nu altcineva, desi facusera numeroase casting-uri", povesteste Alina intr-un interviu pe Noizz.ro., o poveste despre emancipare, o urmareste pe Pamela, o femeie roma care viseaza la libertate si realizeaza ca toate resursele pentru a o obtine se afla de fapt in interiorul ei., publicul este asteptat la intalnirea cu echipa filmului, povestea unei adolescente aflata la varsta la care inca isi cauta reperele si sensul in drumul catre maturizare, totul in contextul relatiei ei cu mama adoptiva."Exasperarea si suspiciunea, autoritatea si altruismul, pedeapsa si recompensa, iata cateva repere ale unei relatii pentru care nu exista raspunsuri si reactii preambalate si care invita la o continua, epuizanta adaptare. O realitate pe care. o surprinde eficient si care ar putea, daca parintii si adolescentii vad impreuna filmul, sa deschida o discutie mai mult decat constructiva despre dificilul tango dintre cele doua generatii", citim in cronica filmului din Cinemagia.La discutie vor fi prezenti Andra Guti, care a primit premiul de interpretare la prestigiosul festival de film de la Locarno, regizorul Radu Muntean si scenaristul Razvan Radulescu (Moartea domnului Lazarescu)., sucevenii au ocazia sa se reintalneasca cu Valeriu Andriuta, actorul si regizorul de teatru si film care s-a facut remarcat in filmele lui Cristian Mungiu inainte sa faca pasul catre o cariera internationala.La Suceava, Valeriu Andriuta va vorbi despre filmul, de Serghey Loznitsa. Filmul va fi precedat de scurtmentrajul, regizat de Valeriu Andriuta. La discutie va fi prezenta si monteuza filmului, Iulia Andriuta.De neratat este si filmul, de Matteo Garrone, lungmetrajul care i-a adus actorului italian Marcello Fonte premiul pentru interpretare masculina la Cannes.Supranumit un western urban,este povestea lui Marcello, un simpatic frizer de caini, care se trezeste prins intr-o relatie de putere cu un fost boxer care terorizeaza intreg cartierul."Oamenii sunt de fapt caini aici, cateodata fiare turbate (homo homini lupus) . Garrone isi realizeaza filmul, pana la un punct, in solida filiera a neorealismului italian, pentru a o lua apoi pe cai tarantinesti, si face (foarte) bine ceea ce face. De vazut si revazut", citim pe Adevarul.Inspirat dintr-o poveste reala,este cel mai recent film al lui Matteo Garrone, castigator a doua Grand Prix-uri la Cannes (Gomorra, 2008, si Reality, 2012) . Filmul va deschide editia din acest an, vineri, 9 noiembrie, la ora 17:30.Un alt eveniment asteptat in cadrul Les Films de Cannes a Suceava este proiectia filmului, de Carlos Reygadas, duminica, 11 noiembrie, de la ora 14:00.Carlos Reygadas, una dintre cele mai importante si originale voci a cinematografiei mexicane contemporane, a debutat in sectiunea Quinzaine des Realisateurs, in 2002 cu, care a intrat imediat in vizorul criticilor dar si al juriului, filmul primind o mentiune speciala Camera d'Or.Reygadas a fost selectat pentru prima data in competitie la Cannes cu, in 2005, apoi, in 2007, a castigat Premiul Juriului cu, un omagiu adus lui Carl Th. Dreyer, film despre o iubire interzisa in mijlocul unei comunitati de menoniti din Mexic. Cu, a obtinut, in 2012, Premiul pentru regie la Cannes.este poate filmulul cel mai personal al lui Reygadas - care a ales sa spuna o poveste despre pasiune, tradare si libertate. Carlos Reygadas interpreteaza insi rolul principal alaturi de Natalia Lopez, sotia din viata reala. Prezentat in competitia oficiala a festivalului de film de la Venetia 2018,i-a adus lui Reygadas comentarii elogioase din partea criticii internationale.17:30 - DOGMAN, de Matteo Garrone (2018, 102 min, IT) . Premiul pentru interpretare masculina, Cannes19:30 - SEULE A MON MARIAGE, de Marta Bergman (2018, 121 min, BE) . ACID, Cannes 2018. In prezenta actritei Alina Serban + Q&A14:30 - GIRL, de Lukas Dhont (2018, 105 min, BE) . Premiul pentru cel mai bun film de debut, Camera d'Or, Cannes 2018. Premiul pentru interpretare si Premiul criticii FIPRESCI in sectiunea Un Certain Regard.16:30 - BURNING, de Lee Chang-Dong (2018, 148 min, KR) . Premiul criticii FIPRESCI pentru cel mai bun film din competitia oficiala, Cannes 201819:30 - ALICE T, de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE) . Cea mai buna actrita - Locarno IFF. In prezenta regizorului Radu Muntean, a actritei Andra Guti si a scenaristului Razvan Radulescu + Q&A14:00 - OUR TIME, de Carlos Reygadas (2018, 173 min, MEX, FR, GER, OLA, SUE) . In competitie, Venetia 2018.17:15 - BORDER, de Ali Abbasi (2018, 108 min, SE, DK) . Premiul pentru cel mai bun film in sectiunea Un Certain Regard, Cannes 201819:30 - DONBASS, de Sergey Loznitsa (2018, 110 min, FR) . Premiul pentru regie, Un Certain Regard, Cannes 2018. precedat de scurtmetrajul CU UNUL IN PLUS, de Valeriu Andriuta (2018, 15 min, RO) . In prezenta lui Valeriu Andriuta - actor si regizor si a monteozei Iulia Andriuta + Q&A.Detalii: www.filmedefestival.ro. 