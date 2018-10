Prima editie Les Films de Cannes à Oradea, evenimentul cultural al toamnei, la Teatrul Regina Maria

Editia de la Oradea se va desfasura pe. Toate filmele din program vor fi introduse de profesorul si criticul de film Doru Pop.i-a adus regizoruluiprimul Palme d'Or din cariera la cea de-a saptea selectie a acestuia in selectia oficiala de la Cannes. Dupa Premiul Juriului primit in anul 2013 pentru, Kore-eda a primit anul acesta recunoasterea suprema pentru un film cald si emotionant despre o familie de hoti marunti care gasesc o fetita abandonata si decid sa o creasca ca si cum ar fi copilul lor.Filmul, de, a debutat la Berlinala, dupa care a fost selectionat in peste 25 de festivaluri, achizitionat spre distributie in 12 tari si a primit sase premii in festivaluri internationale, printre care premiul pentru regie la Sarajevo Film Festival.Un thriller captivant despre visul american,este primul film romanesc turnat in America de Nord si spune povestea dura a Marei, o tanara de 30 de ani care pleaca in America cu viza pentru un loc de munca ca asistenta. La spitalul unde lucreaza are norocul sa-l intalneasca pe Daniel, un american cu care se casatoreste inainte sa-i expire viza. Problemele incep cand trebuie sa obtina cardul verde pentru a putea ramane in continuare.Duminica, 4 noiembrie de la ora 20:00 vor fi proiectate in succesiune, fara pauza, doua filme. In deschidere scurt metrajul romanesc al, care a avut premiera anul acesta la Cannes in sectiunea Cinefondation. Iar apoi va fi prezentat, filmul dublului castigator de Grand Prix la Cannes,, autorul iconiculuiramane in zona mafiei siciliene si spune povestea unui simpatic frizer de caini, prins intre forte mai mari decat el. Filmul a fost premiat la Cannes, actorul Marcello Fonte a primit premiul pentru interpretare.Programul complet al proiectiilor poate fi consultat si AICI 15:00 - PATERSON de Jim Jarmusch, in competitie la Cannes (2016, 118 min, USA)17:30 - BORDER de Ali Abbasi (2018, 108 min, SE, DK) . Premiul Un Certain Regard, Cannes 201820:00 - BURNING de Lee Chang-Dong (2018, 148 min, KR) . Premiul FIPRESCI, Cannes 201813:00 - LEMONADE, de Ioana Uricaru (2018, 88 min, RO, CA, DE, SE) . Selectie Panorama, Berlin 201815:00 - GIRL, de Lukas Dhont (2018, 105 min, BE) . Camera d'Or, Cannes 2018. Premiul pentru interpretare si Premiul FIPRESCI in Un Certain Regard17:30 - SHOPLIFTERS, de Kore-Eda Hirokazu (2018, 121 min, Japonia) . Palme d'Or, Cannes 201820:00 - ALBASTRU SI ROSU IN PROPORTII EGALE, de Georgiana Moldoveanu, (2018, 21 min, RO) . Cinefondation, Cannes 2018 urmat de:20:30 - DOGMAN, de Matteo Garrone (2018, 102 min, IT) . Premiul pentru interpretare masculina, Cannes 2018Filmele sunt proiectate in versiune originala si subtitrate in limba romana.Pretul unui bilet este de 12 lei. Biletele pot fi achizitionate de la casa de bilete a Teatrului Regina Maria si de pe biletmaster.ro Shoplifters este distribuit in Romania de Independenta Film.Detalii: www.filmedefestival.ro . Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest si Facebook event Les Films de Cannes a Oradea Les Films de Cannes a Oradea este organizat de Asociatia Cinemascop cu sprijinul Asociatiei Pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune (Visit Oradea) si a Primariei Municipiului Oradea.Sponsor principal: Climahub by ErgoconParteneri: Teatrul Regina Maria, Ramada Oradea by Wyhdham, Daisler Print House, Universitatea din Oradea, Librariile Humanitas, La Casa, Piata 9arteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema, OK! Magazine, Agerpres, Senso TV, Ziare.com, Business 24, Observator Cultural, Cinemagia, InfoOradea, Evenimente Oradea, Zile si Nopti Oradea, Crisana, Oradea-online, Bihor.ro