Au fost alesi finalistii concursului Write a Screenplay for Sebastian Stan

si-au inscris creatiile in concursul organizat de Asociatia Cinemascop cu sprijinul HBO Europe, in cadrul(12-18 aprilie).au fost considerate valide, dintre care 43 de proiecte de miniserie TV si restul, proiecte de film de lungmetraj.Cel mai tanar participant inscris are 14 ani iar cel mai experimentat 67. 11 concurenti au decis sa inscrie in competitie mai mult de un proiect, iar din totalul celor inscrise, 94 apartin unor autori care au avut o experienta anterioara ca scenarist sau regizor.Finalistii vor participa, in perioada, la un workshop de dezvoltare a outline-urilor cu care au participat, variantele finale urmand a fi trimise actorului. Workshop-ul va cuprinde mai multe conferinte precum si sesiuni de lucru individual si in grup, alaturi de scenaristul si consultantul Alexandru Baciu.Conferintele care vor avea loc pe durata American Independent Film Festival si vor fi deschise tuturor celor care s-au inscris la concurs. Acestea vor avea loc la Cinema Muzeul Taranului, de la ora 17:00, dupa cum urmeaza:(Script Development Executive - HBO Europe) si(VP Original Production HBO Central Europe) vor sustine conferinta:(asistent de regie),(director de imagine) si(scenograf) sunt vorbitorii conferinteiLa aceasta conferinta, reprezentanti ai diferitelor profesii cinematografice vor dezvolta subiectul asteptarilor specifice pe care le au ei ca profesionisti, de la un scenariu.(Executive producer for drama development - HBO Europe) va vorbi despreToate conferintele vor fi urmate de un dialog cu cei prezenti in sala de cinema.De asemenea, toti participantii la concurs au intrarea libera la filmele din sectiunea, carte blanche-ul invitatului special al festivalului, ce vor urma in programul de la Cinema Muzeul Taranului, dupa conferintele mentionate mai sus.Roberto Minervini a ales filmele:, in regia lui Roger Corman, de luni, 15 aprilie, de la ora 19:00,, in regia fratilor Bill&Turner Ross de marti, 16 aprilie, de la ora 18:00 si, singurul lungmetraj al Barbarei Loden care va fi proiectat miercuri, 17 aprilie, de la ora 18:00. Filmele vor fi introduse de regizor si de critici de film ai revistei de cinema FILM MENU.Marti, 16 aprilie, de la ora 22:15, la Cinema Muzeul Taranului, participantii la concursul de scenarii Write a Screenplay for Sebastian Stan sunt asteptati laPe data de 18 aprilie 2019, in inchiderea festivalului,. Actorul american, care isi doreste sa joace si in limba romana, si-a exprimat disponibilitatea de a se implica activ in procesul de dezvoltare a celor doua proiecte pana la stadiul de scenarii.Autorii castigatori vor primi undin partea unor profesionisti. O prima forma a scenariilor se preconizeaza a fi gata pana pe data de 1 octombrie 2019, dupa care Asociatia Cinemascop va cauta sa identifice cei mai potriviti producatori interesati sa se implice financiar pentru realizarea lor.Initiat in 2017, American Independent Film Festival prezinta o selectie de productii independente americane recente, lansate in circuitul marilor festivaluri din lume precum Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Toronto, Venetia, alaturi de sectiuni retrospective, proiectii si evenimente speciale.Programul complet este disponibil aici Bilete si rezervari prin Eventbook.ro