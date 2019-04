Incepe American Independent Film Festival - programul proiectiilor si al evenimentelor

Programul complet al proiectiilor este accesibil pe site-ul filmedefestival.ro.

La Cinema Muzeul Taranului va fi proiectat in deschidere, de la ora 18:00, filmul, in regia lui David Lowery, ce-l are pe Robert Redford intr-un ultim rol al carierei sale actoricesti si continua cu proiectia filmului, de la 20:30.In weekend, proiectiile in premiera continua la Cinema PRO cu spectaculosul, care ii are in distributie pe Natalie Portman si Jude Law - film ce va beneficia de o introducere a criticului Cristian Tudor Popescu - dar si cu, povestea tanarului designer controversat, dar fabulous, care a revolutionat moda.Sambata, la Cinema Muzeul Taranului, regizoriul Jacques Audiard va intra in dialog cu publicul despre cinema, scenaristica, experienta de a fi filmat in Romania si despre intalnirea cu actorii vedeta ai mainstreamului american, dupa proiectia filmului, de la ora 16:30., initiatorul proiectului umanitar, va fi prezent si va vorbi despre initiativa sa de ajutorare a celor aflati in nevoie, tot pe 13 aprilie, inainte de proiectia cu, de la Cinema Muzeul Taranului. Filmul - nominalizat anul acesta la premiile Oscar si avandu-i in distributie pe Ethan Hawke si Amanda Seyfried, va fi urmat de un Q&A prin Skype cu regizorul Paul Schrader.Duminica, la Cinema PRO, regizorul Kent Jones, invitat special al editiei din 2018 a festivalului, va intra in dialog prin Skype cu publicul la premiera debutului sau in lungmetraj -, programat de la ora 20:00., in regia lui Chrystall Mosselle si Mid90s, debutul cinematografic al lui Jonah Hill, fac parte din sectiuneasi vor fi insotite duminica, de dezbaterea, duminica, la Cinema Muzeul Taranului.Sectiunea speciala FOCUS Adolescenti aduce in prim-plan filme recente despre adolescenta si despre cultura urbana a skateboarding-ului. Skateboarding-ul, sportul underground devenit fenomen global, a reformat in ultimii 30 de ani felul in care percepem orasele, transformandu-l in loc de joaca, influentand substantial moda si stilul de viata al adolescentilor de azi.In tendintele actuale, skateboarding-ul imparte unele principii cu hip-hop-ul in ceea ce priveste exprimarea rebeliunii, lupta constanta intre libertatea individuala de exprimare artistica, credibilitate si autenticitate in medii sociale rigide si exclusiviste."Skateboarding-ul este despre mai mult decat o placa cu care pleci in explorarea orasului pentru a-i simti in profunzime fiecare curba, fiecare linie franta", iar Chrystal Mosselle, regizoareaexploreaza universul boarderilor intr-o drama indie hibrid in care Camilla, o adolescenta introvertita din Long Island isi face curaj sa se intalneasca cu un grup de skaterite din New York, dupa ce le urmareste un timp pe Instagram. Filmul il are in distributie si pe cantaretul trap Jaden Smith, fiul celebrului Will Smith.Actorul Jonah Hill regizeaza, avandu-l in distributie pe tanarul Sunny Suljic in rolul lui Stevie, un adolescent de 13 ani aflat pe punctul de a o lua razna, dar care descopera skate shop-ul de la Motor Avenue.Un coming-of-age dinamizat de muzica hip-hop a anilor '90 si de relatiile pe care tanarul Stevie le stabileste in gasca skaterilor mult mai mari decat el,este "o experienta mai subtila si mai pura decat doar un film indie nostalgic, este o felie de viata autentica, formata din secvente pline de energie" (Variety).Cinefilii si skaterii sunt asteptati sa participe la open talk-ul desprece se va desfasura duminica, de la ora 18:30 la Cinema Muzeul Taranului si-i va avea ca invitati speciali pe Uscat alias Cristian Benescu, "nasul" skateboarding-ului romanesc, Andrei Gongutu, un credincios fanatic al sportului urban si Andrei Mihail, antropolog la SNSPA, intr-o discutie moderata de selectionerul festivalului, Andrei Tanasescu.Proiectiile de duminica ale filmelor vor fi urmate de tombole cu premii. Craci Movement ofera doua tricouri, la proiectia, si Boarder's Store ofera o placa la finalul proiectiei Mid90s.De luni pana miercuri, regizorul Roberto Minervini va prezenta filmele indie din sectiunea(Roger Corman),(Bill&Turner Ross) si(Barbara Loden) . Minervini va sustine un masterclass in regie, marti, 17 aprilie, de la ora 22:15, la Cinema Muzeul Taranului ca urmare a proiectiilor filmelor salesiDe luni pana miercuri, la sala de cinema a Muzeului Taranului Roman vor avea loc si conferintele despre creative writing si scenaristica generate de concursul, la care intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.Continuand sa sustina proiete umanitare, anul acesta,. Continuand sa sustina proiete umanitare, anul acesta,. Cumpara un bilet la oricare dintre proiectiile din festival si vei contribui la terminarea constructiei Casa Share nr. 20 si la constructia unui Centru de Zi pentru educarea copiilor care provin din familii care traiesc la limita subzistentei si cu posibilitati financiare foarte reduse. 