Filme de Radu Muntean, Adina Pintilie, Florin Serban - printre Avanpremierele toamnei la Les Films de Cannes à Bucarest

Les Films de Cannes a Bucarest isi propune sa sprijine concret, incepand cu aceasta editie, distributia de film romanesc sau in limba romana prin acordarea unui suport de distributie in valoare de 5000 de euro. Sprijinul este oferit de catre DACIN SARA si Asociatia Cinemascop si va fi acordat distribuitorului filmului.Filmul castigator va fi ales de catre public - care este invitat sa-si exprime preferintele prin vot, la finalul proiectiilor. Castigatorul va fi anuntat in cadrulIn sectiuneaau fost incluse opt titluri, dintre care va fi ales filmul castigator. Proiectiile vor avea loc in prezenta regizorilor filmelor si a unor membri ai echipelor de filmare, care vor ramane la final pentru discutii cu publicul., primul film al regizorului Hadrian Marcu, este si prima proiectie din aceasta sectiune. El va putea fi vazut sambata, 20 octombrie, la Cinema Muzeul Taranului, de la ora 16:00. Un om la locul lui spune povestea lui Petru, inginer intr-o companie multinationala, care se pregateste sa se casatoreasca cu iubita sa. Lucrurile iau o turnura neasteptata atunci cand amanta lui Petru sufera un accident grav de munca. In rolurile principale ii regasim pe Bogdan Dumitrache, Ada Gales, Madalina Constantin si Adrian Titieni., cel mai recent film regizat de Radu Muntean (- 2010,- 2015), o co-productie Romania-Franta-Suedia, va putea fi vazut duminica, 21 octombrie, la Cinema Muzeul Taranului, de la ora 19:30. Filmul o are ca protagonista pe tanara Andra Guti, in rolul unei fete de 17 ani cu o adolescenta complicata - rol pentru care actrita a castigat premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.Luni, 22 octombrie, de la ora 20:30, publicul va avea ocazia sa descopere, o productie Republica Moldova, debutul tanarului regizor Eugen Damaschin. Filmul este un amalgam de istorii bazate pe fapte reale, concentrate intr-un singur erou care, in goana dupa dreptate, recurge la metode nu tocmai legale. Din distributie fac parte Valeriu Andriuta (, de Serghei Loznitsa,, de Cristian Mungiu) si Igor Babiac (, de Igor Cobileanski)., primul lungmetraj semnat de Mona Nicoara dupa documentarul Scoala noastra, se va vedea marti, 23 octombrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Taranului. Filmul o are in centru pe Nina Cassian, poeta avangardista, compozitoare si graficiana, a carei viata a fost o lupta intre estetica si etica. Prin cruntele realitati ale fascismului, comunismului si exilului in capitalism, cea mai fascinanta femeie din literatura romana si-a pastrat libertatea interioara si credinta copilareasca intr-un basm utopic.Miercuri, 24 octombrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Taranului va fi proiectat, filmul de debut al Ioanei Uricariu, care a avut premiera in acest an la Berlinala si pentru care realizatoarea a castigat premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Sarajevo.spune povestea Marei, o sora medicala din Romania care se vede nevoita sa-si tempereze proiectiile despre visul american - odata ajunsa la fata locului. Filmat preponderent in America de Nord,, "un film dramatic cu accente de thriller", o are ca protagonista pe Malina Manovici si a fost selectat in peste 25 de festivaluri si achizitionat spre distributie in 12 teritorii.Joi, 25 octombrie, de la ora 20:00, va fi proiectat cel mai recent film regizat de Florin Serban (, castigator al unui Urs de Argint la Berlin, in 2010) ., este o poveste care se petrece in Transilvania, undeva in munti. Intr-o dimineata, Simion gaseste in padure o femeie batuta. La inceput, incearca sa afle cine a batut-o. Apoi, incearca sa o iubeasca. Filmul este prima parte asi ii are pe Valeriu Andriuta si pe Cosmina Stratan in rolurile principale., debutul Adinei Pintilie, castigator al Ursului de Aur la Berlin, va fi proiectat duminica, in Ziua de Aur a Les Films de Cannes a Bucarest, de la ora 13:30, la Cinema PRO. Filmul vorbeste despre nevoia de contact uman si teama de intimitate, despre cum putem iubi fara sa ne pierdem pe noi insine. Laura, Tomas si Christian pornesc intr-o aventura terapeutica de combatere a mecanismelor de autoaparare si infruntare a tabuurilor.In cadrul sectiunii Avanpremierele Toamnei are loc si proiectia in premiera in festival a unui film 3D -, regizat de Bogdan Mustata. Filmul va fi aratat publicului in sala de proiectie de la CINETic (Str. Tudor Arghezi, nr. 3b - Centrul International de Cercetare si Educatie in Tehnologii Inovativ Creative -CINETic- este un departament de cercetare infiintat in cadrul UNATC) . Filmul va rula de doua ori pe zi in weekend, incepand de sambata 20 octombrie, si in fiecare seara in zilele saptamanii - dat fiind faptul ca sala poate primi doar 12 spectatori. Regizorul va fi prezent la proiectii.Bogdan Mustata a debutat cu scurtmetrajul, castigatorul Ursului de Aur la Berlin, in 2008.este al doilea sau lungmetraj, la care Bogdan Mustata semneaza si scenariul. Filmul spune povestea unui cuplu care se reuneste dupa mai multe luni petrecute in spitale diferite in urma unui accident de masina. In film ii regasim pe Ela Ionescu (, de Igor Cobileanski) si Bogdan Albulescu (, de Adrian Sitaru).este inca un exemplu ca cinematografia romana se diversifica spre forme dintre cele mai imprevizibile si radicale, care se indeparteaza de naturalismul actoricesc si de realismul social dominante pana acum", citim pe Ziarul Metropolis.Un alt eveniment in premiera pentru festival este si proiectia unui film de televiziune. Vineri, 26 octombrie, de la ora 21:00, la Cinema Muzeul Taranului se va vedea primul episod din serialul, in prezenta echipei filmului.este primul serial original realizat de HBO Romania si este regizat de Igor Cobileanki si Anca Miruna Lazarescu, care vor fi prezenti la proiectie pentru o discutie cu publicul la final. Intrarea este libera.Sambata, 27 octombrie, iubitorii de scurtmetraj vor avea ocazia sa urmareasca patru dintre cele mai interesante filme scurte ale anului, proiectate in prezenta autorilor si urmate de discutii cu acestia:, de Georgiana Moldoveanu, film care a avut premiera anul acesta la Cannes, in sectiunea Cinefondation,, de Valeriu Andriuta,, de Emanuel Parvu si, de Maria Popistasu si Alexandru Baciu. Proiectia va avea loc la Cinemateca Union, incepand cu ora 18:00. Intrarea este libera.Biletele si rezervarile, inclusiv cele pentru proiectiile cu intrare libera, sunt disponibile online prin Eventbook.ro si la casele de bilete ale cinematografelor.Urmariti toate informatiile si programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook sau pe Instagram 