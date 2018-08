Premiere romanesti si proiectii-surpriza la Divan Film Festival

Dedicat cinematografiei si bucatariei balcanice, Divan Film Festival (DFF) se desfasoara anul acesta sub tema "Balcanii viseaza"/ "Balkan Dreams". Timp de noua zile, spectatorii aflati in Craiova si Port Cultural Cetate se pot delecta cu filme, teatru, concerte si demonstratii culinare.Dupa premiera mondiala de la Festivalul de Film de la Sarajevo, " Dragoste 1: Caine ", prima parte a Trilogiei Dragostei semnata de regizorul Florin Serban ("Eu cand vreau sa fluier, fluier", "Box"), va fi proiectat in premiera nationala la Divan Film Festival, in Port Cultural Cetate. Avandu-i in rolurile principale pe Cosmina Stratan si Valeriu Andriuta, "Dragoste 1: Caine" ne spune povestea unui padurar singuratic, a carui existenta este data peste cap de o femeie pe care o gaseste in padure.Un alt moment special din programul Divan Film Festival il reprezinta proiectia filmului "", considerat de critici drept unul dintre cele mai bune filme romanesti. In 2017, la 30 de ani de la lansarea celebrei ecranizari dupa romanul lui Marin Preda, Stere Gulea a inceput filmarile la " Morometii 2 ", in satul Talpa din judetul Teleorman. Lansarea filmului va avea loc in luna noiembrie a acestui an, iar spectatorii Divan Film Festival vor avea ocazia sa vada un fragment consistent din acesta dupa proiectia "Morometii". Evenimentul va avea loc in Gradina de Vara din Parcul Romanescu, Craiova, in prezenta unei parti a echipei.Vesti bune si pentru cei mici: " Strajerii " (regia Liviu Marghidan), primul film romanesc cu si pentru copii facut dupa Revolutie, se va regasi in programul Divan Film Festival. O productie inedita, care le aminteste copiilor ca joaca nu inseamna doar tablete si telefoane, iar copilaria se traieste cel mai bine in natura. Aflati in vacanta, in tabara "Strajerii", copiii trec printr-o multime de peripetii: invata sa se orienteze doar cu busola, escaladeaza munti, spun povesti de groaza in jurul focului de tabara si se indragostesc.Nici scurtmetrajele autohtone nu lipsesc din selectia festivalului. De la drame sociale foarte puternice, care vorbesc despre familie ("Liniste", regia Alex Iures), sau despre relatiile umane ("Iedera", regia Sarra Tsorakidis), filme cu priza la public cu accente de comedie romantica ("Misterul unui caz simplu", regia Vera Suratel) sau pline de elemente suprarealiste ("Atacul pestilor burete", regia Vlad Damboviceanu), pana la animatii dark precum ("Cel mai bun client", regia Serghei Chiviriga), toate sunt mostre ale unui cinema aflat in plina expansiune.Divan Film Festival este un proiect cultural co-organizat de Fundatia pentru Poezie "Mircea Dinescu" si Casa de Cultura "Traian Demetrescu", Craiova, sustinut de Centrul National al Cinematografiei si Consiliul Judetean Dolj, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman si Uniunea Cineastilor din Romania.Sponsori ai festivalului: UniCredit Bank, Dr. Oetker, Selgros Cash&Carry, Mosia Galicea Mare.Vazut de Radio GuerrillaParteneri media: Radio Romania Cultural, Zile si Nopti, Catavencii, Cinemagia, IQAds, Life, Noizz, A List Magazine, Ziare.com, Business24.ro, Ziarul Metropolis, AaRC.ro, Utopiabalcanica.net, MunteanuRecomanda