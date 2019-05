Un deceniu de Serile Filmului Romanesc, celebrat alaturi de marele actor Florin Piersic

Festival SFR aduce premiere romanesti de top la Iasi

Peste 12.000 de cinefili asteptati la festivalul ce pune Iasiul pe harta cinematografiei

Evenimentul care redeschidea ajuns la editia aniversara de 10, pe care i-o dedica maestrului Florin Piersic, un actor de 10.reuneste pe scena cinematografica ieseana actori si regizori care au sustinut SFR de-a lungul celor noua editii anterioare.Pe parcursul celor cinci zile de eveniment, vor fi proiectate sase dintre filmele in care joaca actorul principal al acestei editii aniversare, Florin Piersic, care, la jumatatea acestei luni, a fost de altfel premiat pentru intreaga activitate la cea de-a 27 editie a Galei Premiilor Uniter.Festivalul va debuta cu proiectia filmului de suflet al actorului,, in care Luncan, un comandant de parasutisti aspru si intransigent, isi neglijeaza sotia si copilul in favoarea meseriei.Retrospectiva Florin Piersic include si alte firme dragi marelui actor, printre care se numaraFilmele din Retrospectiva Florin Piersic vor fi vizionate pe marele ecran din Piata Unirii din Iasi (open air), in perioada, incepand cu ora 21:00, cu exceptia primei seri,, care se va desfasura incepand cu ora 20:30., Ambasador cinematografic al festivalului inca din anul 2015, sustine ca, care in cei peste 60 de ani de cariera cinematografica a reusit sa demonstreze ca are un talent indiscutabil si nu este doar o prezenta spectaculoasa, de altfel, extrem de rara in peisajul colegilor de breasla.", declaraIn cinci spatii de proiectie, vor rula cinci dintre: Epava, Parking, Sunset, Faci sau taci, Guvernul copiilor 3D, Maria - inima Romaniei, Popeasca si Cap si pajura.Programul complet poate fi accesat pe site-ul festivalului: www.festivalsfr.ro/program S-au pus in vanzare biletele pentru filmele din cea de-a X-a editie, care se pot achizitiona de pe www.ateneuiasi.ro , de la Cafeneaua Piata Unirii sau de la Tiki Village.", subliniazaIn acest an aniversar, vor da curs festivaluluisi au fost pregatite peste(filme, concerte, dezbateri, scurtmetraje, maraton de reclame, expozitii, cineconcert, concert aniversar, premiere, film in memoriam Stela Popescu s.a.), la care sunt asteptati pesteEditia precedenta a festivalului a atras peste 8.000 de spectatori la cele peste 30 de evenimente dedicate filmului romanesc. In cele cinci zile ale editiei de anul trecut, Iasiul a gazduit peste 60 de invitati din cinematografia romaneasca.Festivaluleste unicul de acest profil din tara, dedicat in exclusivitate filmului romanesc. De-a lungul anilor, acesta a reusit sa puna capitala Moldovei pe harta cinematografiei romanesti ca un reper. Astfel, incepand cu anul 2017,Proiectul este rezultatul pasiunii studentilor dinpentru cinematografia romaneasca si este organizat de. Initiat in 2010 si continuat timp de noua ani cu retrospective dedicate marilor actori ai cinematografiei romanesti, precum si invitati si parteneri din lumea filmului, festivalul a ajuns sa fie recunoscut la nivel national de institutiile reprezentative din mediul cultural.