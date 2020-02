Un film romanesc despre dezastrul de la Cernobil are nevoie de sustinerea publicului

Anul pierdut 1986

La 30 de ani dupa caderea comunismului, doi tineri creatori romani de film independent sunt la un pas de realizarea debutului lor in lungmetraj cu un film "one-shot", filmat dintr-o bucata, primul de acest fel din Romania:se bazeaza pe o, fictionalizata si are ambitia de a fi filmat one-shot, adica dintr-o bucata, ceea ce ar insemna al 17-lea film din toata lumea filmat astfel si, insa productia independenta are nevoie de sustinerea publicului, pentru a putea trece si de ultimul pas in realizarea acestui lungmetraj ambitios, astfel ca echipa a lansat o campanie de strangere de fonduri prin SMS.Desi s-au nascut dupa Revolutia din 1989, Ligia Ciornei si Dan Dimitriu vor spune cu umor si sinceritate povestea unei familii dintr-un sat din Romania comunista, afectata de. In rolul principal se afla actrita Isabela Neamtu , in 2019, cu scurtmetrajul, dupa ce au prezenti la Cannes si nominalizati la festivalul din Toronto, ce doi tineri creatori romani fac parte dintr-o generatie care a incetat sa mai astepte ca lucrurile sa se intample. Ei au ales in schimb, sa le faca sa se intample!