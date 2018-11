Singurul explorator roman din National Geographic Society, Sergiu Jiduc, vine la GreenTech Film Festival

Tot aici va putea fi urmarita in exclusivitate, din sala de cinema, de la ora 19:00, si avanpremiera mondiala a celui, o productie prezentata de National Geographic, din a carei distributie face parte si actrita romancaNu in ultimul rand,vor fi dezbatute in prezenta invitatei, profesor de economie la Universitatea Paris Dauphine, si a altor specialisti romani, in cadrul GreenTech Film Festival.este originar din Transilvania, unde prin intermediul alpinismului a dezvoltat o simpatie pentru mediul natural si studierea acestuia. Pasiunea sa pentru geografie l-a motivat sa studieze Environmental Geoscience la Universitatea din Edinburgh, urmata de un Master in Stiinta in Environmental Technology la Imperial College din Londra. A primit granturi prestigioase pentru cercetare, primul sau grant National Geographic fiind acordat in 2012 pentru evaluarea schimbarilor peisagistice din Anzii Peruani.Cercetarea sa se concentreaza pe intelegerea dinamicii dintre sistemul climatic, siguranta resurselor de hrana si apa in zonele montane. In prezent, eforturile de cercetare ale lui Sergiu Jiduc acopera spectrul stiintelor naturale si sociale (o componenta importanta a cercetarii fiind intelegerea mecanismelor de declansare precum si comportamentul ghetarilor in crestere sau in stare de avans rapid din Himalaya-Karakoram).Pe langa alpinism, Sergiu Jiduc este de asemenea, un comunicator stiintific care a lucrat la Festivalul International de Stiinte din Edinburgh si a tinut mai multe discursuri la evenimente precum TEDx Londra, Flood Expo Londra, Seminarele de Explorare ale Societatii Regale de Geografie din Londra, Societatea de Explorare a Universitatii din Oxford precum si altele.In Romania, prezenta lui Sergiu Jiduc va putea fi remarcata in aceeasi zi in care la nivel mondial este urmarita avanpremiera celui de-al doilea sezon al documentarului MARTE, o productie National Geographic, in parteneriat cu producatorul Brian Grazer ("Apollo 13", "A Beautiful Mind") si regizorul Ron Howard ("The Da Vinci Code", "Solo: A Star Wars Story").Avanpremiera serialului care da viata unui scenariu in care pamantenii devin primii locuitori ai planetei MARTE va putea fi vazuta in sala de cinema, pe 13 noiembrie, incepand cu ora 19:00.Aflata la New York la un eveniment de lansare a noii serii, actrita romanca Anamaria Marinca, parte din distributia documentarului, a transmis un mesaj publicului din Romania.", afirmaDin programul festivalului, tot pe 13 noiembrie, face parte si dezbatereasustinuta de, profesor de economie la Universitatea Paris Dauphine, in prezenta altor specialisti romani in domeniul economiei. Evenimentul va avea loc in Atriumul Institutului Francez din Bucuresti, incepand cu ora 19:00.Festivalul include proiectii de film documentar care aduc in atentia spectatorilor imaginea omenirii de peste 25 de ani ("Oameni, Zei si Tehnologie"), cum functioneaza tehnologia online ("Viitorul creat de noi") si crearea de continut video ("YouTube, Vloggeri si Tu"), dar si ateliere de reciclare creativa si robotica, dedicate elevilor.Programul complet este disponibil pe pe site-ul www.greentechfilmfestival.ro , iar biletele pot fi achizitionate de pe Eventbook.ro.este un proiect initiat de Media Image Factory. Editia din 2018 este organizata impreuna cu Ambasada Frantei, Institutul Francez din Bucuresti, Institutul Francez din Cluj-Napoca, Every Can Counts Romania si Asociatia Alucro.Cu sprijinul: Ambasada Frantei, Institutul Francez din Bucuresti, Every Can Counts Romania, Institutul Francez din Cluj-Napoca, Asociatia AlucroParteneri: National Geographic, Carturesti, Ecoteca, Liga Studentilor Electronisti, Ecotic, UniVRse, UndesignedParteneri media: TANANANA, Zile si Nopti,, Stiinta&Tehnica, GreenReport, The Institute, Movie News, PR Wave, Filme-Carti, ModernismPartener monitorizare: Media TrustMasina oficiala: Groupe Renault