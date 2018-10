Les Films de Cannes a Bucarest incepe astazi in Bucuresti, Timisoara si Arad

Tot astazi incepe si, la Aula Magna a Universitatii de Vest. Cinefilii timisoreni il vor avea in prima seara ca invitat special pe regizorul mexican Carlos Reygadas, la premiera filmului sause deschide tot astazi, la Cinema Arta, pentru trei zile. Invitata speciala a primei seri este regizoarea Zsofia Szilagyi, cu, filmul sau de debut, premiat la Cannes., care va avea loc la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului, Cinemateca Union, Baneasa Shopping City Grand Cinema&More si CINETic.Din surprizele primelor zile mentionam participarea la festival al regizorului Gaspar Noe. Regizorul revine in Romania, ca invitat al Les Films de Cannes a Bucarest, pentru a treia oara, si se va intalni cu publicul pe 21 octombrie, la Cinema PRO, la proiectia filmului, supranumit de criticii de la Variety drept "cea mai recenta incursiune in Iad" a incorigibilului regizor.Anul acesta, Les Films de Cannes a Bucarest aduce in premiera trei expozitii de fotografie. La Cinema PRO publicul va avea ocazia sa admirede la editia din acest an a festivalului de la Cannes facute de artista Samina Seyed. La Apollo 111, HUB-ul festivalului, vor fi expuse, in cadrul Focus Mexic,. Iar la Cinema Muzeul Taranului vor putea fi descoperiteCele patru filme din prima vineri a festivalului bucurestean vor avea fiecare invitati.Prima proiectie a serii este povestea de dragoste, de Jean Bernard Marlin. Debutul venit direct din Semaine de la Critique va fi proiectat in prezenta regizorului, la Cinema Elvire Popesco.La cinemateca Union, la proiectia din cadrul Focus Mexic,, de Amat Escalante, publicul il poate intalni pe Manuel Claro, directorul de imagine care a lucrat cu regizorul mexican dar si la ultimele filme ale lui Lars Von Trier.In paralel, la Cinema Muzeul Taranului, cinefilii pot opta pentru, cu filmulsi documentarul, realizat chiar in timpul filmarilor, in 1992. La proiectie vor fi prezenti producatorul Marin Karmitz, actorii Maia Morgenstern, Marcel Iures si Ioan Chelaru si regizorul Gabriel Kosuth. Marin Karmitz va fi intalnit si duminica, la proiectia filmului sau Coup pour coup.il aduce pe scena Cinema PRO pe regizorul castigator de premii Oscar Asghar Farhadi. El va fi revazut la masterclassul dupa proiectia filmului, de sambata, la Elvire Popesco si la introducerea filmului, de duminica, la Cinemateca Union., visatorii vor petrece seara la Cinema PRO, cu tinerii din, adaptarea dupa Haruki Murakami regizata de Lee Chang-dong, care va intra la final prin skype pentru o discutie cu publicul. Zsofia Szilagyi va sosi in Bucuresti pentru proiectia filmului ei,, despre o mama in lupta cu ziua care are doar 24 de ore.Tot sambata, la Cinemateca Union va rula, debutul regizorului Carlos Reygadas. Acesta va sustine un Q&A la finalul filmului care l-a propulsat direct in topurile criticilor de la Cannes. El va putea fi intalnit si duminica, la, cel mai recent film, cu premiera la Venetia toamna aceasta.il surprinde pe Reygadas in calitate de regizor, scenarist si actor principal, iar alaturi de el joaca intreaga sa familie. Regizorul si sotia sa, editoarea si actrita Natalia Lopez vor fi prezenti la proiectia urmata de 