Ai un start-up in IT? Un fond de investitii este interesat sa-ti finanteze ideea!

'Cu un buget initial de 26 milioane de euro, GapMinder este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii. Acesta este finantat in majoritate prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020, cu cofinantare prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. GapMinder va investi in urmatorii ani in companii aflate in faza de seed sume de pana la un milion de euro si, potential, inca trei milioane de euro per companie in runde ulterioare, precum si in start-up-uri aflate la prima runda de investitii sau in faza de accelerare, in care investitiile vor fi de pana la 100.000 euro', se arata in document.Potrivit acestuia, sunt vizate companii inovatoare de tehnologie cu potential ridicat de expansiune internationala, din domenii precum cele alePentru selectia start-up-urilor eligibile, GapMinder va sustine si programul de accelerare Techcelerator in Bucuresti si Cluj.'Pentru ca prima runda de evaluari in vederea potentialelor investitii sa aiba loc cat mai rapid, in perioada urmatoare va incepe preselectia start-up-urilor cu ajutorul Techcelerator. Orice start-up de tehnologie in cautare de finantare se poate inscrie in cadrul acestui program', informeaza fondul de invstitii.Fondul European de Investitii (FEI) este parte a Grupului Bancii Europene de Investitii si este principalul finantator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garantii si microfinantare. In Romania, FEI implementeaza instrumente financiare finantate prin fonduri structurale si de investitii, precum JEREMIE 2007-2013, Initiativa pentru IMM si instrumentele financiare din cadrul PO Competitivitate, PO Regional si PNDR.