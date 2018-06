Rosiile romanesti au invadat pietele la preturi foarte mici. Fermierii s-au inghesuit sa primeasca sprijin pentru productie, dar nu au cui sa vanda

"Este pentru prima data in Romania cand, dupa foarte multi ani, pietele sunt pline de tomate romanesti iar supermarketurile, de asemenea. Scaderea pretului la consumator este un obiectiv urmarit indeaproape, fiind sustinut printr-o productie importanta. Sustinerea prin subventii a vizat acordarea de sprijin atat pentru fermieri, cat si pentru aprovizionarea cu tomate a pietelor la preturi rezonabile pentru consumatori. Nu excludem existenta unor nereguli atat in sistemul de aprovizionare, cat si in cel de comercializare al rosiilor, dar urmarim cu atentie intregul lant de productie si valorificare a produselor legumicole", a precizat Daea, intr-un comunicat remis AGERPRES, in urma aparitiei unor stiri difuzate in spatiul public, referitoare la situatia fermierilor din judetul Dolj, care ar fi fost nevoiti sa arunce tone de rosii.Potrivit sursei citate, in aceasta situatie se afla doi fermieri, unul dintre ei depunand la Directia Agricola Judeteana un decont pentru o cantitate de 2.080 kg de rosii, iar cel de-al doilea a depus decont pentru 2.200 kg. Din documentele prezentate de acestia a reiesit ca au mai valorificat alte 2.400 kg, respectiv 2.300 kg, realizand astfel un total de aproximativ 5 tone fiecare."La o asemenea cantitate de rosii exista si pierderi prin putrezire, fie pe planta, fie in procesul de recoltare, transport sau valorificare. Aceste pierderi sunt inerente, in cazul de fata, la cei doi producatori agricoli care au valorificat circa 5 tone de tomate, pierderile semnalate intra in procentul de pierderi tehnologice. Reflectarea in mass-media a acestui caz izolat a indus in mod eronat ideea ca o mare parte din legumicultorii din sudul tarii s-ar confrunta cu astfel de probleme, fapt ce contravine situatiei reale", se mentioneaza in comunicat.Potrivit MADR, in prezent, pe piata este un exces de produse, datorita productiilor realizate de catre cei peste 12.000 de fermieri care s-au inscris in programul de sprijin pentru tomate, din care peste 5.500 au livrat minim 2.000 de kg si au fost deja platiti, in conformitate cu prevederile legale. In judetul Dolj s-au inscris 1.700 de cultivatori de legume. Pana la aceasta data, 160 dintre acestia au fost platiti cu suma de 480.000 euro. Platile sunt in continua desfasurare, urmand ca si restul fermierilor, pe masura ce depun documentele justificative la Directia Agricola, sa primeasca banii cuveniti.Comunicatul mai semnaleaza ca valorificarea in intregime a productiei este o preocupare permanenta a ministrului Petre Daea, motiv pentru care in data de 13 iunie 2018, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a initiat o intalnire de lucru intre producatorii de legume si reprezentantii retailerilor."Pe parcursul intalnirii, cei prezenti au facut schimb de date de contact in vederea stabilirii unor viitoare relatii comerciale. Potrivit fermierilor, in perioada urmatoare vor incepe sa fie livrate catre hypermarketuri rosiile romanesti din bazinele legumicole din judetele Giurgiu, Olt, Dolj, etc. Ministrul i-a indemnat pe marii retaileri sa incurajeze accesul producatorilor romani pe piata", se mai spune in comunicat.