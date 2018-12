Glass Container Company isi creste capacitatile de productie cu 60% printr-un proiect de 17 milioane de euro co-finantat de BERD, Societe Generale si UE

Scopul proiectului este reconstructia integrala a cuptorului existent al GCC, instalarea a 2 masini moderne de producere tip IS de 10 sectii, sisteme econome de recoacere (LEHRs), echipament de control si ambalare performant;

Technologiile de ultima ora sunt oferite de catre furnizori recunoscuti la nivel mondial, lideri in domeniul echipamentului pentru producerea articolelor din sticla, precum: Techglass, Refel, Bottero, Antonini, Emmeti, Thimon, Tiama, Iris, Garden Denver si Vidromecanica;

Capacitatea zilnica de producere a companiei GCC va creste de la 140 la 220 de tone productie finita ambalata. Impreuna cu GCP (compania-sora) capacitatea de producere zilnica va creste pana la nivelul de 440 de tone;

Dupa reconstructie, GCC va utiliza tehnologia NNPB, care va complementa actualul proces "Press and Blow". In acelasi timp, masinile de formatare vor fi capabile sa produca in una, doua sau trei picaturi simultan;

Noile tehnologii ii vor permite companiei sa-si cristalizeze pozitia de furnizor al unul pachet integral de solutii de sticlarie, diferentiindu-se printr-un service superior si flexibilitatea in lucrul cu clientii;

GCC are rezervate destule stocuri de productie finita pentru perioada de reconstructie si va face fata cerintelor clientilor sai, demonstrand ca este un furnizor de ambalaj din sticla calitativ si de incredere.

Proiectul, in valoare de 17 milioane de euro, este co-finantat de catre Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") si Mobiasbanca - Groupe Societe Generale, in cadrul programului Bancii Europene de Investitii Filiera Vinului, care impreuna contribuie cu suma dein forma de credite. Finantarea este sustinuta de o garantie si de un program asistenta tehnica oferite de catre Uniunea Europeana.Proiectul e structurat in doua etape de reconstructie, prin care se va spori capacitatea de productie a GCC de la 50 la. Impreuna cu intreprinderea sora, compania Glass Container Prim ("GCP"), capacitatea totala de productie a grupului va creste de la nivelul actual de 100 de mii la, iar numarul sectiilor masinilor de formatare - de la 36 laProiectul de reconstructie include, de asemenea, implementarea tehnologiei NNPB, a producerii in una, doua sau trei picaturi simultan. Reconstructia ii va permite GCC sa isi extinda potentialul de productie astfel incat sa poata fabrica containere de sticla de capacitate mica, borcane de dimensiuni mari, butelii de bere cu greutate redusa, precum si a penetra unele segmente de piata cu o crestere rapida, precum butelii pentru apa minerala sau ambalaje destinate alimentatiei pentru copii.Renovarea va contribui de asemenea la atingerea unui grad sporit de eficienta energetica si economii de materiale pentru Companie. Acestea vin sa suplimenteze o serie de initiative menite sa fortifice capacitatile de marketing si vanzari ale Companiei, dar si a unor proiecte de automatizare in managementul financiar."Este un proiect cu adevarat revolutionar pentru GCC, care ne va permite sa satisfacem cererea permanent crescanda din partea clientilor, in acelasi timp sa asiguram cumparatorii cu produse de cea mai inalta calitate si sa crestem eficienta operationala a Companiei. In acest moment, ne confruntam cu un deficit evident de capacitati de producere in Europa.Preferintele consumatorilor de a utiliza ambalaje din sticla, ca alternativa a ambalajelor din plastic, alimenteaza o crestere continua a cererii de sticla, care va continua pe termen mediu si lung. Compania deja exporta 60% din productie catre clienti din 28 de tari, ceea ce demonstreaza nivelul nostru de competitivitate pe arii geografice extinse si posibilitatea de conlucrare cu un mix divers de clienti.Avantajul nostru competitiv se va fortifica si mai mult dupa reconstructia planificata. Avem onoarea de a fi asistati in aceasta reconstructie de catre BERD si Groupe Societe Generale, intr-un proiect cu adevarat istoric pentru industria sticlariei din regiune", a mentionatGCC este un producator de frunte din Europa Centrala si de Est (ECE), care livreaza productia sa clientilor din Romania, Moldova, Italia, Franta, Ungaria, Grecia, Ucraina, Georgia si alte piete din ECE si Europa de Vest.Compania traditional s-a axat pe furnizarea containerelor din sticla pentru vinuri, spirtoase si bere, avand in portofoliul sau peste 100 de clienti si peste 200 de tipuri de articole de ambalaj.GCC are o experienta bogata in producerea buteliilor exclusive si ofera clientilor sai un pachet integral de solutii de sticlarie, ce include intregul process de la designul si producerea sticlelor, dar si servicii auxiliare precum decorare si vopsire.Actionarul majoritar al Companiei este Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), un fond de USD 150 milioane finantat de guvernul Statelor Unite ale Americii.