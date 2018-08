Comisia Europeana ne pune la dispozitie aproape 900 de milioane de euro sa grabim lucrarile de infrastructura

"Astazi, la nivelul Ministerului Transporturilor, au fost absorbite, in sensul ca au fost autorizate cheltuieli in valoare de 895 milioane de euro. Exista contracte sau acte aditionale de finantare in valoare de inca 570 de milioane de lei, iar proiectele care se afla in diverse stadii de evolutie se ridica la 11 miliarde de euro, ceea ce inseamna o valoare care depaseste de doua ori suma pe care o avem la dispozitie din partea Comisiei Europene pentru acest exercitiu financiar. Nu este de neglijat si faptul ca am reusit in aceste luni sa obtinem acordul finantatorilor europeni ca sa supracontractam lucrari pana la o valoare de 300%", a spus Sova, in conferinta de bilant.El a subliniat importanta acestui lucru, avand in vedere viteza redusa cu care s-au implementat proiectele in perioada trecuta."Acest lucru este extrem de benefic, avand in vedere viteza redusa cu care s-au implementat proiectele in perioada trecuta. Ne dorim sa avem cat mai multe proiecte contractate a caror executie sa inceapa si pe de o parte cat mai mult din ceea ce propunem sa construim sa si realizam. Pe de alta parte, acest grad de absorbtie are o semnificatie deosebita nu numai din perspectiva finantarii proiectelor, cat si pentru faptul ca pe orizontala va produce efecte pozitive la nivelul bugetului de stat", a explicat seful de la Transporturi.Printre proiectele aprobate de Comisia Europeana se numara: