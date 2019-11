UE nu va mai finanta proiecte in domeniul combustibililor fosili

Noua politica a bancii de creditare in domeniul energiei, care a fost aprobata cu o sustinere "impresionanta", va interzice majoritatea proiectelor in domeniul combustibililor fosili, inclusiv folosirea traditionala a gazelor naturale."Acesta este un prim pas important, dar nu este ultimul", a afirmat vicepresedintele BEI, Andrew McDowell.Conform noii politici, cei care solicita finantare de la BEI pentru proiecte energetice vor trebui sa arate ca pot produce un kilowatt ora de energie emitand mai putin de 250 de grame de CO2, o decizie care va interzice finantarea traditionalelor centrale unde se ard gazele.Proiectele care implica gazele naturale sunt posibile, dar se vor baza pe "noile tehnologii", cum ar fi captarea si depozitarea carbonului.Saptamana trecuta, ministrii europeni de Finante au sustinut o declaratie in care au cerut BEI si altor organisme financiare globale, precum Banca Mondiala, "sa reduca treptat finantarea pentru proiectele in domeniul combustibililor fosili, in special a celor care utilizeaza combustibili fosili solizi, tinand cont de dezvoltarea sustenabila si nevoile energetice, inclusiv securitatea energetica, a tarilor partenere".Presedintele BEI, Werner Hoyer, a subliniat ca banca este responsabila in fata investitorilor sai. Alocarea de fonduri pentru proiectele in domeniul combustibililor fosili, care peste cativa ani ar putea fi considerate depasite, "nu are sens", a spus Hoyer.BEI vrea sa isi majoreze, de la 28% pana la 50%, ponderea finantarii sale alocate proiectelor destinate combaterii schimbarilor climatice, precum energiile regenerabile, a spus Hoyer. Acest lucru ar fi echivalentul unei finantari in valoare de 1.100 miliarde dolari intre 2021 si 2030, a subliniat seful institutiei.Banca Europeana de Investitii (BEI) este banca Uniunii Europene - institutia de creditare pe termen lung a UE si singura banca detinuta si care reprezinta interesele statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta ofera finantari pe termen lung pentru investitii solide cu scopul de a contribui la obiectivele politicii UE. BEI lucreaza indeaproape cu alte institutii ale UE pentru a pune in aplicare politica Uniunii Europene. Fiind entitatea cu cel mai mare volum de imprumuturi si credite din lume, BEI ofera finantare si expertiza pentru proiecte de investitii solide si durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor politicii UE. Peste 90% din activitatea BEI vizeaza Europa, insa banca sprijina, de asemenea, politicile externe si de dezvoltare ale UE.