5 modalitati de finantare a unei afaceri mici

Afla care sunt cele 5 modalitati de finantare pe care le poti accesa daca ai de gand sa pornesti o afacere mica!De multe ori, demararea unui start-up este imposibila fara investirea propriilor economii. Daca iti surade ideea de a te transforma in antreprenor, ar fi bine sa iti pui deoparte o anumita suma de bani pe care sa o poti folosi mai apoi in cazul in care se iveste o oportunitate de business.Un aspect important pe care trebuie sa il stii este ca, pe langa investitia initiala este posibil sa fie nevoie si de bani in plus pentru a acoperi cheltuielile in primele luni de functionare. Explicatia este una simpla: in aceasta perioada exista riscul sa nu realizezi venituri pozitive.O afacere mica poate fi finantata si prin intermediul unui credit flexibil. Daca un imprumut bancar nu ti se pare o optiune viabila prin prisma faptului ca necesita un timp mai lung de asteptare si o procedura ceva mai dificila, solutia pentru tine ar putea fi un credit IFN.In cazul in care te numeri si tu printre cei care spun "Vreau un credit urgent!" , afla ca il poti obtine prin CreditPrime, o linie de credit care poate fi contractata rapid si simplu. In plus, in acest caz, conditiile de creditare sunt foarte avantajoase.Stiai ca poti obtine finantare pentru afacerea ta si solicitand ajutorul Statutului? Fondurile oferite de catre anumite institutii de Stat includ si fondurile europene, care sunt, in majoritatea cazurilor, nerambursabile.Pe langa acestea mai exista si numeroase programe dedicate start-up-urilor, care ofera sprijin financiar celor care vor sa infiinteze o firma. Daca optezi pentru aceasta modalitate de finantare, inarmeaza-te cu rabdare si fii pregatit sa te confrunti cu un proces birocratic complex.Asa-numitii "Business angels" sunt cei care investesc o suma relativ mica de bani, dar care contribuie, in schimb, prin know-how-ul lor. In general, in acest caz, un investitor capata si rolul de asociat, de aceea ai mare grija cum anume se realizeaza impartirea actiunilor.Cel mai adesea, colaborarea cu acesti "business angels" se preteaza pentru domeniile care prezinta un potential mare de generare a profiturilor, cum se intampla in cazul afacerilor in domeniul tehnologiei.O modalitate mai putin utilizata, dar totusi demna de luat in calcul este crowdfunding-ul. Strangerile de fonduri de la potentiali sustinatori ar putea fi utile mai ales in cazul afacerilor care presupun realizarea unor produse fizice.Aceasta metoda de finantare vine, insa, la pachet cu un dezavantaj, anume acela ca investitia necesara pentru eforturile de promovare este destul de mare.