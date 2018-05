A demisionat directorul National Bank of Greece. Legatura deciziei cu Romania

Incheierea mandatului coincide cu finalizarea celei mai mari parti din planul de restructurare, pe care l-a supervizat Leonidas Fragiadakis, a informat NBG.In conditiile in care banca intentioneaza sa-si modifice strategia de afaceri, Fragiadakis a decis sa demisioneze, iar NBG incepe cautarea unui succesor.Pana cand actionarii vor aproba noul Consiliu de Administratie, banca va fi condusa de Paul Mylonas, adjunctul directorului general.Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Kathimerini ca evolutiile negative care au afectat banca in ultimul timp, cum ar fi esecul vanzarii companiei de asigurari Ethniki Insurance si anularea vanzarii subsidiarei NBG din Romania - Banca Romaneasca - au determinat schimbarea strategiei.Vanzarea subsidiarelor NBG face parte din planul Comisiei Europene de restructurare a principalelor banci elene, ce vizeaza majorarea capitalului si reducerea prezentei lor peste hotare.Dar Fragkiadakis a inregistrat si succese, sustin sursele, implementand rapid si eficient si planul de restructurare convenit cu UE, iar NBG este prima din bancile de importanta sistemica din Grecia care nu a mai avut nevoie de finantarea de urgenta (ELA) acordata de Banca Centrala Europeana ( BCE ) creditorilor eleni.Din 2015, institutiile financiare din Grecia se bazeaza pe finantarea de urgenta, deoarece retragerile de depozite din bancile grecesti au crescut semnificativ.Conform unui comunicat publicat publicat sambata de Banca Centrala Europeana, toti cei patru mari creditori eleni - National Bank of Greece, Piraeus Bank Alpha Bank si Eurobank - au trecut testele de stres.Institutiile financiare europene urmeaza sa fie supuse unei noi runde de teste de stres pana la finele acestui an, insa, in cazul bancilor grecesti, BCE a decis sa grabeasca acest exercitiu avand in vedere ca Grecia urmeaza sa incheie in luna august cel de al treilea acord de asistenta financiara convenit cu creditorii internationali.Cele patru mari banci grecesti - National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank si Eurobank - sunt prezente si pe piata din Romania. ...citeste mai departe despre " A demisionat directorul National Bank of Greece. Legatura deciziei cu Romania " pe Ziare.com