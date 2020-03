Pe parcursul unei sedinte volatile, principalii trei indici au urcat la inceput cu peste 6%, ulterior cresterea a incetinit la doar 0,55% in cazul S&P 500, inainte de a creste spre sfarsitul tranzactiilor, in urma anuntului presedintelui Trump referitor la declarea starii de urgenta. Guvernul va acorda ajutoare federale de circa 50 de miliarde de dolari pentru combaterea impactului pandemiei."Initial, cand a inceput sa vorbeasca despre cele 50 de miliarde de dolari, piata s-a intrebat unde vor merge banii. Dar cand a inceput sa aduca in fata diversi lideri, iar acestia au inceput sa vorbeasca despre ce vor face, la asta reactioneaza piata", a spus Peter Jankovskis, co-director pentru investitii la firma OakBrook Investments din Lisle, Illinois.Indicii sunt insa cu circa 20% sub nivelurile record atinse la jumatatea lunii februarie si fiecare a scazut cu cel putin 8% pe ansamblul saptamanii.Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat vineri cu 9,36%, S&P 500 cu 9,29%, iar Nasdaq Composite cu 9,35%.Componenta pentru energie a S&P 500 a crescut cu 8,84%.Indicele pentru companii aeriene S&P 1500 a avansat cu 11,58%.Titlurile operatorilor hotelieri Marriott International, Hilton Worldwide Holdings si Hyatt Hotels Corp au crescut cu cel putin 1%.Actiunile Boeing au crescut cu 9,92%, dar au inregistrat cea mai mare scadere saptamanala din istoria companiei, pe fondul temerilor provocate de erodarea capitalului.Titlurile Apple au avansat cu 11,98%, in urma anuntului privind redeschiderea tuturor celor 42 de magazine sub brand propriu din China.Volumul tranzactiilor de pe piata americana a fost de 17,1 miliarde de actiuni, comparativ cu media ultimelor 20 de zile de tranzactii, de 13,02 miliarde de actiuni.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Actiunile de pe Wall Street au crescut puternic, dupa ce Trump a declarat stare de urgenta " pe Ziare.com