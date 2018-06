Actiunile la purtator dispar, apar proceduri riguroase de urmarire a transferurilor banesti - proiect

Conform proiectului de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului aprobat de Executiv in sedinta de joi, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii, societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni inregistrate in Registrul Comertului vor trebui sa efectueze conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si sa depuna actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comertului. Neindeplinirea obligatiei de conversie de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni atrage dizolvarea acestora.Sub incidenta legii intra o serie de entitati raportoare, care vor trebui sa trimita Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informari privind tranzactii suspecte, dar si tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro.Entitatile raportoare sunt:- institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;- institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;- administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza;- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;- notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancar ...citeste mai departe despre " Actiunile la purtator dispar, apar proceduri riguroase de urmarire a transferurilor banesti - proiect " pe Ziare.com