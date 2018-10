Compania Petrom, singurul mare producator de petrol si gaze din Romania, a fost privatizata in 2004, in timpul guvernarii Nastase. Grupul austriac OMV a cumparat atunci o parte importanta a actiunilor si si-a majorat, ulterior, participatia, ajungand sa detina 51% din Petrom. Financiar, grupul a evoluat mult de la momentul privatizarii, sub management austriac. Astfel, OMV Petrom a ajuns sa raporteze, in 2017, un profit net de 2.399.947.986 lei. La acest moment, compania este, probabil, cea mai valoroasa dintre toate cele listate pe bursa de la Bucuresti.Chiar si asa, valoarea actiunilor Petrom poate scadea drastic, in momente de criza. Adica in situatiile in care multi investitori vor sa isi vanda actiunile si, pentru a o putea face, accepta sa ia pe ele un pret mai mic decat in mod normal.Foto: BVB Asa s-a intamplat azi, dupa ce OMV a anuntat ca - din pricina intarzierii cu care a fost adoptata Legea offshore - amana pentru 2019 luarea unei decizii privind investitia in exploatarea gazelor din Marea Neagra, unde are concesionat un important perimetru petrolier, alaturi de ExxonMobil.O astfel de scadere a valorii actiunilor Petrom a mai avut loc in iulie, dupa ce ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anuntase ca ia in calcul plafonarea pretului gazelor livrate de Petrom si Romgaz . Argumentul de atunci al lui Teodorovici: cei doi agenti economici ar fi marit artificial preturile, in defavoarea romanilor. ...citeste mai departe despre " Actiunile Petrom au scazut drastic in cateva ore, dupa ce OMV a facut un pas inapoi legat de gazele din Marea Neagra " pe Ziare.com