Adevarul despre avutia romanilor: A ajuns la maximul ultimilor 10 ani, asa cum a zis Dancila?

Opozitia a adunat doar 200 din cele 233 de voturi necesare, astfel ca alianta PSD-ALDE pastreaza deocamdata guvernarea.Vezi AICI desfasurarea dezbaterilor de la motiunea de cenzura de marti"Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilor 10 ani" - este declaratia Voricai Dancila de marti pe care Ziare.com o analizeaza.Citeste si: USR: 5 minciuni pe care le-a spus Viorica Dancila in Parlament la motiunea de cenzuraCum premierul nu a explicat clar la ce se refera prin avutia romanilor, vom diseca doua statistici: venitul mediu lunar al unei gospodarii si valoarea activelor.1. Venitul mediu lunar al unei gospodarii din Romania: Cat castigam, cat cheltuim si cat se duce la statIn anul 2018, veniturile totale ale populatiei, medii lunare pe o gospodarie, au fost de 4.251 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica ( INS ).Salariile (si celelalte beneficii financiare aferente lor) au avut cea mai mare pondere in venituri (67,2%).Sa vedem cum a evoluat venitul mediu lunar al unei gospodarii din Romania, in ultimii 10 ani, conform INS:2018: 4.251 de lei2017: 3.392 de lei2016: 2.945 de lei2015: 2.352 de lei2014: 2.500 de lei2013: 2.559 de lei2012: 2.475 de lei2011: 2.417 de lei2010: 2.304 de lei2009: 2.316 de lei2008: 2.127 de leiDaca ne uitam strict la aceste date, atunci declaratia premierului se sustine. Insa trebuie sa vedem situatia per ansamblu, daca vrem sa ne facem o idee corecta asupra banilor nostri.Mai exista un aspect care trebuie luat in calcul: cheltuielile totale. Acestea au fost, in medie, de 3.667 de lei lunar pe o gospodarie, in 2018.Daca ne uitam la structura lor, cei mai multi bani s-au dus in consum (62%) si pe taxe, impozite si contributii (31,5%) . Cu alte cuvinte, o familie din Romania a dat lunar, in medie, la stat 1.155 de lei, in 2018.Comparatia cu anul 2008 este, insa, de-a dreptul revelatoare: din totalul de cheltuieli de 2.031 de lei (media/luna), doar 16,5% se duceau atunci catre taxe, impozite si contributii - adica 335 de lei.Prin urmare, ce nu a spus Viorica Dancila este ca romanii "umfla" acum bugetul tarii de trei ori mai mult! Altfel spus, cel mai mare avantaj de pe urma cresterii veniturilor r ...citeste mai departe despre " Adevarul despre avutia romanilor: A ajuns la maximul ultimilor 10 ani, asa cum a zis Dancila? " pe Ziare.com