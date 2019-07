Afla cum poti rezolva mai repede si mai avantajos o neintelegere cu banca

CSALB

Ce face mai exact Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar?

De asemenea, intrebati in cadrul cercetarii sociologice "Obiceiurile financiare ale romanilor" ce parere au despre datorii, 70% dintre respondentii care au participat la studiu au spus ca acestea sunt o problema care trebuie rezolvata cat mai repede posibil. Numai 15% dintre romanii cu datorii sunt de parere ca acestea sunt o problema minora pentru care se va gasi o solutie.Studiul, implementat de agentia de cercetare de piata iSense Solutions, a analizat atitudinea fata de bani si comportamentul financiar al consumatorului roman. In acest caz, pentru consumatorul aflat in imposibilitate de plata solutiile pentru consumatorul aflat in imposibilitate de plata sunt putine si nu foarte prietenoase. Una dintre ele este procesul si prezentarea in fata unui judecator. O situatie care acutizeaza sentimentul de esec si jena. O alta solutie, mult mai maleabila si flexibila, este apelarea la CSALB pentru mijlocirea negocierii cu banca.CSALB intermediaza negocierea dintre consumatori si banci/IFN-uri pe marginea nemultumirilor sau problemelor pe care le au persoanele fizice in contractele aflate in derulare.Cei 21 de Conciliatori ai CSALB conduc aceste negocieri si propun o solutie care poate fi acceptata, respinsa sau rediscutata de catre cele doua parti. Conciliatorii au la indemana si procedura arbitrajului, insa aceasta nu a fost solicitata pana acum de consumatori.Citeste mai departe despre " Cum rezolvi cel mai repede si avantajos o neintelegere cu banca? " pe Ziare.com