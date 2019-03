AmCham Romania, despre devalorizarea leului: Cresterile salariale necorelate cu productivitatea nu aduc automat bunastare

AmCham atrage atentia, intr-un comunicat de presa, ca, desi exista cresteri salariale, acestea nefiind corelate cu productivitatea, "nu aduc automat bunastare". De asemenea, acestea pot genera inflatie si contribuie la cresterea cererii pentru bunuri din import, ceea ce poate conduce la dezechilibre ale balantei comerciale.In plus, mai noteaza AmCham, cresterile salariale accelerate pot eroda puterea de cumparare via inflatie.Cresterile salariale"Desi nivelul salariilor in Romania este unul dintre cele mai scazute din UE, cresterile salariale ar trebui sa urmeze riguros dinamica productivitatii muncii, ceea ce necesita o abordare treptata.In caz contrar, o abordare accelerata in acest domeniu poate genera inflatie si deficite externe care se corecteaza, de regula, prin devalorizarea monedei nationale. Aceste fenomene erodeaza, de fapt, puterea de cumparare si nivelul de trai al romanilor pe fondul unui management relaxat al politicilor economice", arata sursa citata.Camera de Comert precizeaza ca, pentru a fi viabila, o crestere a salariilor trebuie sa indeplineasca anumite conditii, precum:- sa se produca mai intai in domeniul produselor si serviciilor exportabile (tradables) si abia apoi in domeniul produselor si serviciilor non-exportabile (non-tradables) . Or, in Romania, in ultimii ani, secventialitatea a fost exact invers: au crescut mai intai salariile bugetarilor si a altor servicii nonexportabile (educatie, sanatate) si abia ulterior cele din domeniile expuse concurentei externe.- cresterile salariale, mai ales din domeniile exportabile, sa fie validate de mediul extern, adica deficitul comercial (exporturi-importuri) sa nu cunoasca o deteriorare, din cauza unei competitivitati scazute la export ca urmare a unor cresteri salariale nejustificat de mari.- cresterea cererii interne, rezultata din cresterea de salarii, sa poata fi compensata imediat de cresterea ofertei interne, astfel incat deficitul comercial sa nu se incline pe partea importurilor ("sa nu cream locuri de munca pentru statele din jur").InflatiaAmCham mai noteaza ca masurile de stim ...citeste mai departe despre " AmCham Romania, despre devalorizarea leului: Cresterile salariale necorelate cu productivitatea nu aduc automat bunastare " pe Ziare.com