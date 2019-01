"Regulile impuse de Mastercard au dus la cresterea artificala a costurilor platii cu cardul, afectand atat comerciantii, cat si consumatorii din Uniunea Europeana", a declarat comisarul european Marghrethe Vestager, citat de Reuters.Mastercard a primit o reducere de 10% a amenzii pentru ca a cooperat in cadrul anchetei.De fiecare data cand un utilizator face o tranzactie cu cardul, banca acestuia percepe o taxa de schimb de la banca magazinului. Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca acest sistem de taxare este anticompetitiv si creste preturile artificial pentru consumatori.Lasand bancile sa perceapa taxe mai mari, companiile care emit carduri de credit percep un procent din valoarea tranzactiei.Procentele variaza in functie de tara. In cazul unei tranzactii transfrontaliere, taxa e platita de banca magazinului din Germania, de exemplu, catre banca emitatorului de card din Franta.Amenda de azi este cea mai recenta dintre actiunile pe care Comisia le-a intreprins in ultimii 10 ani pentru a reduce comisioanele pentru comerciantii din statele membre.Intr-o actiune similara, Visa Europe a cazut de acord in 2013 sa perceapa o taxa de doar 0,3% din valuarea unei tranzactii. ...citeste mai departe despre " Amenda de peste 570 de milioane de euro pentru Mastercard: A afectat clientii si comerciantii din UE " pe Ziare.com