Profit.ro anunta ca Fiscul verifica impozitul pe profit pentru castigurile obtinute in anii trecuti. Controlul este realizat de Directia Generala a Marilor Contribuabili (DGAMC).Reprezentantii ANAF spun ca aceste controale "vizeaza impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente in perioada 2011 - 2016, respectiv 2012 - 2017".Acestia au precizat ca din 10 ianuarie a mai fost avizata o unitate bancara cu privire la efectuarea unei inspectii fiscale partiale, asa ca incepand cu 12 februarie si aici va fi realizat un control.Reprezentantii ANAF nu au dorit sa dezvaluie si numele bancilor controlate, insa au asigurat ca nu mai au in desfasurare alte actiuni de verificare la alte institutii din sistemul bancar.Sursa citata adauga ca inspectiile fiscale partiale derulate acum se desfasoara in baza analizei de risc fiscal si ca sunt verificate toate operatiunile si aspectele care sunt relevante pentru determinarea corecta a bazei impozabile, in perioada avizata.Trebuie precizat ca la sfarsitul anului trecut Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care introduce taxe noi in mai multe sectoare al economiei, inclusiv in sectorul bancar. Astfel, activele bancilor ar urma sa fie taxate atunci cand media trimestriala a ROBOR depaseste pragul de 2%, sistemul de impozitare fiind unul progresiv in functie de ROBOR.Citeste si: Banca Transilvania : Taxa pe active va avea consecinte grave asupra sistemului bancar, a economiei, populatiei si antreprenorilorTaxa pe lacomie pleaca de la o premisa gresita: ROBOR nu e controlat de banci si nu le creste profitul ...citeste mai departe despre " ANAF face controale la doua banci - urmeaza a treia " pe Ziare.com