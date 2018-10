Acesta consta in 3 hectare, plus cladiri cu destinatie de birouri, laboratoare, depozite, magazii, garaj si ateliere si este situat in strada Garlei nr. 1D din Sectorul 1 al Capitalei, informeaza Profit.ro.Pretul de pornire al licitatiei este 64,07 milioane lei fara TVA, pasul de licitare va fi de 5% din acesta. Iar garantia de participare este de 10% din pretul de pornire. Imobilul a fost evaluat la valoarea de 76,25 milioane lei, conform Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).Pe 22 octombrie, intre orele 10:00 si 15:00, Fiscul organizeaza o vizionare a activului.La adresa respectiva, in trecut au avut sediu mai multe firme din grupul Grivco, printre care si Grivco Agro, transformata ulterior in Agro Seed Muntenia.Imobilul a fost confiscat de la Dan Voiculescu in vederea acoperirii prejudiciului de peste 60 milioane euro stabilit de procurori si confirmat de instanta in dosarul ICA, in care acesta a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.Citeste si Cat a recuperat statul din prejudiciul provocat de Voiculescu. Raspunsul oficial de la ANAF ...citeste mai departe despre " ANAF il executa pe Dan Voiculescu - scoate la licitatie un imobil din grupul Grivco, sub pretul de evaluare " pe Ziare.com