Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru urmatoarele 6 luni este de 4,7106 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7540 lei, se arata intr-un comunicat al CFA Romania remis Ziare.com.In ceea ce priveste rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2019/aprilie 2018), aceasta a inregistrat o valoare medie de 4,55%.Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda (fata de valorile actuale) la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), 96%, si respectiv 92% dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie.Astfel rata medie a ROBOR cu scadenta de 3 luni anticipata peste 12 luni este 3,20%, iar randamentul obligatiunilor suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani este de 4,84%. Ca urmare, pentru scadentele pe termen scurt, sunt anticipate dobanzi real negative.Prof. univ. dr. in economie Bogdan Glavan a declarat saptamana trecuta intr-un interviu acordat Ziare.com ca decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara franeaza potentiala depreciere a leului.In acelasi timp, el a afirmat ca se asteapta ca dobanda de piata sa creasca in continuare, pentru ca este inca la un nivel foarte scazut in contextul macroeconomic de astazi al Romaniei.Politica monetara imprudenta care a dus dobanzile in jos a fost amplificata de politica bugetara a Guvernului, la randul ei, imprudenta. Inversarea trendului poate parea grabita, pentru ca s-au cuplat cele doua efecte.I.O. ...citeste mai departe despre " Analisti CFA Romania avertizeaza: Euro va ajunge la 4,71 lei in urmatoarele 6 luni. Va creste si ROBOR-ul " pe Ziare.com