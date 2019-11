Analisti: Din cauza cresterii euro, scumpirile se vor simti la raft la inceputul anului 2020

"Adevaratele puseuri de crestere ale cursului de schimb vor aparea in ianuarie-februarie, moment la care foarte multi operatori economici vor achita scadentele la bunurile cumparate in perioada aceasta.Cunoastem cu totii ca operatorii economici se aprovizioneaza si platesc pe credit, iar creditul poate fi intre 30 si 90 de zile, in functie de cum s-a negociat cu furnizorul. Dar la un moment dat aceste scadente apar si ele apar de obicei in ianuarie-februarie spre martie", a declarat analistul, notand ca asta inseamna o nevoie mai mare de valuta.Euro a ajuns marti la un curs oficial de 4.7759 de lei, iar miercuri la 4,7776 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult decat marti.Scaderea este de circa 2,4% fata de referinta de la finalul anului trecut. De altfel, moneda nationala a bifat aproape zilnic scaderi in fata monedei europene in ultima saptamana.Benta a adaugat ca evolutia se va vedea in primul rand in cresterile de pret la alimentele care provin din import."Toti suferim din cauza acestui curs de schimb valutar. In primul rand, cei care cumpara alimente, o sa le revedem (cresterile de curs - n.red.) in pretul alimentelor, pentru ca multe sunt din import. Apoi, sunt persoanele fizice care evident platesc imprumuturi la banci calculate la un euro mai scump si, cu siguranta, cei care au abonamente in euro la societatile care furnizeaza servicii telecom. Intr-o masura mai mica sau mai mare, vom plati mai mult la aceste utilitati", a spus Adrian Benta.La randul sau, Sorin Minea , presedintele patronatului din industria alimentara Romalimenta, a precizat ca evolutia ascendenta a euro va aduce pierderi sectorului in care activeaza."Suntem toti dependenti de euro. Avem ratele la utilaje (in euro), unii dintre noi carnea de afara care se cumpara in euro, ratele bancare, toate costurile cresc. (...) Va exista si tendinta vanzatorilor de carne din Romania de a majora pretul, majoritatea isi fac calculele in euro, pentru ca este cel mai comod... totul se va majora in functie de euro", spune Minea.El a numit devalorizarea leului previzibila, provenita din combinatia datelor din economie cu alegerile."Dupa alegeri va scadea (euro) in prima saptamana. Nu sunt foarte ingrijorat de aceas ...citeste mai departe despre " Analisti: Din cauza cresterii euro, scumpirile se vor simti la raft la inceputul anului 2020 " pe Ziare.com