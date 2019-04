Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs de 4,7584 lei/euro.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca).In martie, indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 0,4 puncte, pana la 47,1 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul conditiilor curente a scazut cu 17,1 puncte).Totdata, indicatorul anticipatiilor a crescut cu 1 punct pana la 28,9 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul anticipatiilor a scazut cu 10,5 puncte)."In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 84% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala) . Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7946, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8541", se arata in comunicat.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2020/aprilie 2019) a inregistrat o valoare medie de 4,03%."Sunt de remarcat anticpatiile de majorare a dobanzilor pentru scadentele pe termen mediu (5 ani), peste 80% dintre participanti anticipand aceasta evolutie, precum si anticipatiile de majorare a primei de risc a Romaniei, peste 88% dintre participanti anticipand aceasta evolutie", se arata in comunicat.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA. ...citeste mai departe despre " Analistii CFA estimeaza ca euro va creste peste nivelul de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni " pe Ziare.com