Analistii financiari estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni

"In ceea ce priveste cursul de schimb EURO/RON, peste 83% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7992, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8597", se arata intr-un comunicat al Asociatiei CFA Romania.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2020/noiembrie 2019) a inregistrat o valoare medie de 3,60%."Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea primei de risc a Romaniei (peste 66% dintre participantii la sondaj anticipeaza majorarea pretului CDS pentru Romania). De asemenea, peste 63% dintre participantii la sondaj considera ca proprietatile imobiliare din principalele orase sunt supraevaluate", precizeaza sursa citata.In luna octombrie 2019, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut cu 6,9 puncte, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 54,4 puncte, dar raportat la octombrie 2018, Indicatorul a scazut cu 6,1 puncte. Aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a Indicatorului, sustin analistii CFA Romania.Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 0,3 puncte, pana la valoarea de 65 de puncte, iar fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a crescut cu 2,5 puncte.Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 10,5 puncte pana la valoarea de 49,2 puncte, dar comparativ cu perioada similara a anului trecut, acest Indicator a scazut cu 7,8 puncte.Indicatorul de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica din Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroeconomice."Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atat elemente specifice unui indicator de sentiment (incredere) care arata perceptia grupului de analisti ...citeste mai departe despre " Analistii financiari estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni " pe Ziare.com