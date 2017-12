Cum va functiona plata salariilor in Bitcoin?

De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda.Potrivit BBC, cele peste 4.000 de persoane care lucreaza acolo vor avea optiunea de a primi o parte din leafa sub forma de monede virtuale Bitcoin.Criticii spun ca ar fi vorba de o strategie de marketing, caci anuntul a fost facut in contextul in care interesul pentru domeniul fintech se afla la cote extrem de inalte.Mai mult, plata in Bitcoin e riscanta, caci moneda virtuala e foarte volatila: saptamana trecuta s-a depreciat masiv, iar apoi si-a recapatat peste noapte 50% din pierdere.Angajatii vor primi in Bitcoin o suma echivalenta valorii monedei virtuale dintr-o anumita zi, stabilita de comun acord. De exemplu, daca valoarea Bitcoin e de 10.000 de dolari, iar angajatul a fost de acord sa primeasca 1.000 de dolari din salariu in moneda virtuala, atunci i se va plati 0,1 Bitcoin.Ulterior, angajatul poate vinde imediat monedele digitale pentru a obtine aceeasi suma pe care ar fi primit-o daca ar fi optat pentru plata conventionala, sau le poate pastra pentru a le vinde mai tarziu, caz in care poate obtine mai multi bani sau aproape deloc.Tocmai de aceea, unii specialisti nu sunt de acord cu o astfel de metoda."Daca un angajat primeste salariul in Bitcoin, atunci e ca si cum ar primi un bilet la loterie", spune Massimo Massa, profesor de Finante la INSEAD. "In acest fel, angajatii sunt incurajati sa participe la un joc de noroc", adauga acesta.Important de subliniat este faptul ca nimeni nu poate garanta ca valorea Bitcoin va creste.Citeste mai departe despre " Angajatii care in 2018 vor fi platiti in Bitcoin " pe Ziare.com