ANRE preconizeaza ca se ieftineste curentul de la 1 iulie

"In sedinta din 22 mai comitetul de reglementare al ANRE a aprobat scaderea, in medie, cu 3,53% a valorii preturilor maxime pentru serviciul universal care vor aplicate de fiecare FUI obligat consumatorilor casnici pe o perioada de 1 an, respectiv pe perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019", a anuntat vineri autoritatea.De asemenea, in sedinta din 20 iunie, comitetul de reglementare a aprobat desemnarea Enel Energie Muntenia in calitate de Furnizor de Ultima Instanta optional (FUI optional), pentru zonele de retea Moldova, Oltenia, Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud.In calitate de FUI optional, Enel Muntenia SA asigura, la cerere, furnizarea energiei electrice in regim de serviciu universal, in aceleasi conditii de siguranta si calitate ca si FUI obligat, dar la un pret mai mic.Astfel, pentru perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019, pretul avizat pentru FUI optional Enel Muntenia este cu 0,3% mai mic fata de cel al FUI obligat pentru zona de retea respectiva.Ce obligatii au furnizorii fata de consumatorul casnici si cine da mai ieftinUn client casnic din Romania poate oricand sa isi schimbe furnizorul de energie electrica. Spre exemplu, poate renunta la serviciile unui furnizor mare in favoarea incheierii unui contract cu un furnizor mic, dar care ii vinde electricitate mai ieftina.Indiferent ce decizie ia, omul poate sta fara griji. Legea prevede ca daca micul furnizor intra in faliment, unul din marii furnizori din zona sa - adica cel obligat de stat sa isi asume pentru o perioada de 4 ani rolul de Furnizor de Ultima Instanta (FUI) obligat - are datoria sa il preia si sa ii livreze electricitate la un pret reglementat, aprobat de ANRE. Deci, oricum ar fi, omul nu ramane fara electricitate, daca isi achita la timp factura.In plus - chiar daca si-a tot schimbat furnizorul de energie - clientul are posibilitatea sa renunte, din nou, la serviciile marelui furnizor, adica al FUI obligat, si apeleze si la serviciile unui FUI optional. Acesta n-a fost obligat de stat sa preia clienti, ci a cerut si a obtinut, pentru un an, acest drept de la ANRE.