"Consiliul ASF a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale stipulate in Legea 132/2017 si Norma 20/2017 referitoare la:- inregistrarea cererii de despagubire depusa la dosar;- raspunsul privind solicitarea de despagubire si formularea ofertei;- utilizarea Procesului verbal de constatare care nu contine mentiunea conform careia persoana prejudiciata are dreptul sa se poata adresa oricarei unitati reparatoare auto, fara nicio restrictie sau constrangere din partea asiguratorului RCA;- utilizarea unor surse de referinta neprevazute in legislatia din domeniul asigurarilor;- termenul de incheiere a procesului verbal suplimentar de constatare", se arata intr-un comunicat ASF.In plus, Euroins trebuie sa prezinte, in termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, un plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Evident, firma are dreptul de a contesta sanctiunea in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.Si in luna septembrie 2019, ASF a decis sanctionarea Euroins cu o amenda de 50.000 de lei, principalul motiv fiind tot efectuarea platii despagubirilor cu intarziere.B.B. ...citeste mai departe despre " ASF amendeaza Euroins cu 100.000 de lei pentru intarzieri la plata politelor RCA " pe Ziare.com