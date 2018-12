Aspecte care dicteaza un curs de schimb valutar profitabil

Cei mai multi dintre debitori obisnuiesc sa faca schimbul valutar chiar la banca de unde au solicitat si creditul, fara sa aiba in vedere si faptul ca ar putea fi o tranzactie dezavantajoasa in raport cu celelalte oferte existente pe piata.Tranzactiile in valuta au loc, insa si pe piata auto sau imobiliara, astfel incat, majoritatea dintre noi intalnim cel putin odata necesitatea de a face un schimb valutar.Iata, asadar cateva sfaturi legate de modul in care se poate alege o oferta mai buna la casele de schimb valutar:Cum recunosti un curs de schimb avantajos?In mod obisnuit, cursurile avantajoase de la casele de schimb sunt cu unul sau doi bani peste sau sub acelui curs valutar BNR pentru acea zi.De pilda, daca BNR afiseaza un curs de 4,56 lei/euro, o cotatie avantajoasa de schimb ar putea fi de 4,57 sau 4,58 lei/euro pentru cei care vor sa cumpere euro.Aceeasi regula se utilizeaza si in cazul celor care vor sa vanda euro, insa cu conditia ca aceste cotatii ale caselor de schimb sa se fie sub cea a BNR.Cum gasesti cel mai bun schimb valutar al bancilor?Exista multe portaluri care ofera informatii in legatura cu cotatiile de cumparare si vanzare valuta ale bancilor.In conditiile in care urmaresti o perioada de cateva zile aceste date, vei observa ca, de regula, vor exista anumite banci care dispun de cotatii mai avantajoase decat altele.Pe baza research-ului vei putea descoperi chiar o institutie de credit locala care si-a transformat oferta de curs de schimb in produsul vedeta, prezentand aproape zilnic o cotatie la diferenta de maximum un ban fata de cea a BNR pentru leu/euro.O diferenta de la cel mai avantajos pana la cel mai dezavantajos curs de schimb al bancilor poate fi si de 1%.Tranzactie la casa de schimb sau in cont?Daca dispui de bani intr-un cont curent, atunci nu va fi cazul sa scoti banii, pentru a-i schimba la casiera bancii sau la o alta casa de schimb, pentru ca bancile asigura si posibilitatea schimbului de bani in cont.Centreaza-te asupra informatiilor legate de cat este cotatia la care poti face schi ...citeste mai departe despre " Aspecte care dicteaza un curs de schimb valutar profitabil " pe Ziare.com