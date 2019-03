Audit financiar la ICR: Abateri privind angajarile, plata unor drepturi salariale necuvenite, cheltuieli de deplasare nejustificate

Misiunea de audit financiar desfasurata in 2018 la ICR a dus la constatarea mai multor "denaturari semnificative ale situatiilor financiare".Potrivit raportului public, masurile din deciziile anterioare ale Curtii de Conturi nu au fost implementate, iar valoarea totala a abaterilor identificate depaseste pragul de semnificatie stabilit in etapa de planificare a misiunii de audit financiar.Din aprilie 2017, Institutul Cultural Roman este condus de Liliana Turoiu.Pe parcursul misiunii, ICR a luat si masuri de corectare a unei erori determinate de faptul ca au fost scoase din evidenta contabila bunuri reprezentand mijloace fixe - autoturisme, in suma de 136.000 de lei, pentru care s-au intocmit procese-verbale de casare, fara efectuarea operatiunilor de valorificare a acestora prin dezmembrare si recuperare de materiale, vanzare sau predare catre centre de colectare deseuri.In timpul misiunii de audit, conducerea ICR a luat masuri pentru reintroducerea in gestiune a mijloacelor de transport uzate.Tot in timpul misiunii de audit a fost inregistrata in evidenta contabila scoaterea din evidenta a furnizorilor prescrisi, pentru suma de 30.000 de lei, precum si plata acestei sume catre bugetul de stat.Probleme la situatiile financiareS-a constatat ca situatiile financiare au fost intocmite fara respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente.Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare, respectiv a documentelor justificative, nu s-a efectuat cronologic si sistematic, asa cum prevad actele normative in vigoare.In 2017, ICR a evidentiat in conturile de cheltuieli facturi reprezentand prestari servicii, respectiv deconturi de cazare aferente anului 2016, in suma estimativa de 81.000 de lei, iar pe cheltuielile anului 2018 au fost inregistrate servicii aferente exercitiului bugetar 2017, in suma estimativa de 29.000 de lei.Probleme au fost constatate si legat de cantitatile de carburant consumate si a celor existente in stoc.Institutul a inregistrat in contabilitate, in 2017, consumul de carburant, prin evidentierea direct pe conturile de cheltuieli a valorii f ...citeste mai departe despre " Audit financiar la ICR: Abateri privind angajarile, plata unor drepturi salariale necuvenite, cheltuieli de deplasare nejustificate " pe Ziare.com