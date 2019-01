Autoritatile au stabilit ca o familie de la oras cu doi adulti si doi copii poate trai "rezonabil" cu 2.600 lei pe luna

Atat poate cheltui o familie cu doi adulti si doi copii, dintre care unul sub 14 ani, in caz de insolventa, potrivit Deciziei nr. 7/2018 a CINC, care a intrat in vigoare de miercuri, 16 ianuarie.Valoarea cosului minim lunar de consum diferentiat pentru datornicul din oras si familia acestuia in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificata de insolventa este de:797 de lei pentru fiecare adult;587 de lei pentru fiecare copil peste 14 ani;419 lei pentru fiecare copil pana la 14 ani.In aceeasi situatie, valorile sunt mai mici pentru cei din mediul rural, respectiv de:644 de lei pentru fiecare adult;473 de lei pentru fiecare copil peste 14 ani;339 de lei pentru fiecare copil pana la 14 ani.La calcularea acestor sume CINC a luat in calcul sumele si cheltuielile oferite de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV), nu cele oferite de Institutul National de Statistica ( INS ), cel din urma stabilind valori mai mici.Statistica a calculat un cos minim lunar pentru o familie de la oras de 2.299 de lei, iar pentru una din mediul rural de aproape 1.494 de lei.Ce este cosul minim"Valoarea cosului minim lunar de consum reprezinta pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Aceasta valoare reprezinta suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprita pentru plata datoriilor, deoarece ii este necesara pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurarii traiului zilnic pentru sine si familia sa.Valoarea cosului minim lunar de consum se stabileste diferentiat pentru procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificata de insolventa si procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active.Valoarea cosului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectarii drepturilor, libertatilor fundamentale si demnitatii umane ale debitorului si ale persoanelor carora acesta le asigura ori le datoreaza, in conditiile legii, intretinere in mod curent", prevede Decizia nr. 7/2018 a CINC.In plus, structura si componenta familiei debitorului se stabilesc prin includerea in aceasta a persoanelor carora debitorul le ...citeste mai departe despre " Autoritatile au stabilit ca o familie de la oras cu doi adulti si doi copii poate trai "rezonabil" cu 2.600 lei pe luna " pe Ziare.com