Averea miliardarilor a scazut in 2018 pentru prima data in ultimul deceniu

Potrivit acestui raport, averea miliardarilor din intreaga lume a scazut anul trecut cu 388 miliarde dolari, pana la 8.539 miliarde dolari. Cea mai afectata a fost China si regiunea Asia-Pacific la nivel general, transmite Reuters."Averea miliardarilor a scazut in 2018 pentru prima data dupa 2008 din cauza factorilor geopolitici", a declarat Josef Stadler, responsabil pentru persoanele ultra-instarite UBS Global Wealth Management.Averea neta a celor mai bogati chinezi a scazut cu 12,8% in dolari pe fondul prabusirii pietelor bursiere si a unei monede locale mai slabe, in conditiile in care in 2018 a doua mare economie a lumii a inregistrat cel mai slab ritm de crestere economica din ultimele trei decenii.Potrivit raportului elaborat de UBS/PwC, numarul miliardarilor chinezi a scazut cu 48 pana la 325, insa chiar si asa gigantul asiatic a produs 56 de noi miliardari in 2018, adica unul pe saptamana.La nivel global, numarul miliardarilor a scazut peste tot, exceptand SUA, unde la finele lui 2018 erau 89 de miliardari fata de 80 la finele lui 2017."Acest raport scoate in evidenta rezistenta economiei americane", a subliniat John Matthews, directorul diviziei de private wealth management la UBS in Statele Unite.In regiunea Asia-Pacific, numarul miliardarilor a scazut cu 7,4% pana la 753. In Europa, Orientul Mijlociu si Africa, averea miliardarilor a scazut cu aproape 6,8% pana la 2.400 miliarde dolari. In Germania, tara care dupa SUA si China are cei mai multi miliardari, numarul acestora a scazut cu noua pana la 114 miliardari.Datele UBS/PwC mai arata ca numarul femeilor miliardare a crescut cu 46% in ultimii cinci ani astfel ca acum sunt 233 femei miliardare, in crestere fata de 60 in 2013.Pietele bursiere si-a revenit dupa scaderea inregistrata la finele lui 2018, dar cu toate acestea cele mai bogate familii raman ingrijorate in legatura cu evolutiile globale precum tensiunile comerciale si Brexit pana la populism si schimbarile climatice. ...citeste mai departe despre " Averea miliardarilor a scazut in 2018 pentru prima data in ultimul deceniu " pe Ziare.com