Banca elvetiana UBS a primit o amenda record pentru activitati ilegale si frauda fiscala

Aceasta este cea mai mare amenda impusa vreodata de justitia franceza intr-un dosar de evaziune fiscala.La aceasta suma se adauga despagubiri suplimentare in valoare de 800 milioane de euro catre statul francez in calitate de parte civila.De asemenea, UBS France, filiala franceza a grupului bancar elvetian, a fost condamnata, pentru complicitate la acelasi fapte, la plata unei amenzi de 15 milioane de euro.UBS este acuzata ca a ajutat mii de contribuabili francezi sa evite plata taxelor intre 2004 si 2012, acuzatii respinse de banca elvetiana in timpul procesului. De asemenea, cinci din cei sase fosti oficiali ai UBS France, care au fost si ei judecati in acest dosar in perioada octombrie-noiembrie 2018, au primit pedepse variind de la sase pana la 18 luni de inchisoare, toate cu suspendare, si la plata unor amenzi variind intre 50.000 si 200.000 de euro. Doar unul din cei sase fosti oficiali a fost achitat.Procesul din Franta vine dupa un caz similar din SUA, unde UBS a ajuns la o intelegere in valoare de 780 milioane de dolari in anul 2009, si in Germania, unde banca elvetiana a acceptat sa plateasca o amenda de 300 milioane euro in 2014.Luna trecuta, UBS a raportat un profit net de 4,9 miliarde de dolari pentru 2018.