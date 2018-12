Banca Transilvania: Interventiile statului in economie si inflatia influenteaza ROBOR

"Stim si noi - discutiile legate de ROBOR sunt in topul subiectelor de interes in acest an, multi clienti ne intreaba detalii despre el si cum vedem evolutia acestuia. E clar - e ceva important, cu atat mai important cu cat ratele catorva milioane de clienti, nu doar BT, ci clienti ai tuturor bancilor din Romania, sunt influentate de evolutia ROBOR.Dar ce este mai exact ROBOR-ul? E un indice care se calculeaza printr-o formula nu foarte complicata, clar stabilita, sub monitorizarea Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ) si calculata cu ajutorul companiei de informatii financiare Thomson Reuters (companie care exista din 1851 si care calculeaza inclusiv dobanzi de referinta LIBOR si EURIBOR, folosite la nivel mondial) ", scrie intr-un articol publicat vineri pe blogul BT.Mai exact, ROBOR-ul se calculeaza zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor de rata de dobanda pentru lei, utilizate de zece banci mari din Romania, fiind rata de dobanda la care o banca imprumuta lichiditate altor banci."Din calcul se exclud extremele (cea mai mare si cea mai mica rata a dobanzii) pentru a fi cat se poate de relevant acest indice. Astfel, putem spune despre ROBOR ca este un pret al banilor in termen de dobanda - un fel de referinta - adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala.Indicele ROBOR se formeaza in functie de cererea si oferta de lichiditati pe piata monetara, pentru diferite perioade de timp, fiind influentat de o serie de factori, printre care mentionam inflatia si asteptarile inflationiste, perceptia de risc investitional, conditiile de lichiditate la momentul respectiv etc. Da - stim, poate suna complicat.Insa este important sa stii ca ROBOR se determina foarte transparent, reprezinta un pret al banilor si un reper al evolutiei ratelor dobanzilor din piata bancara, fiind calculat si publicat atat pe platforma Thomson Reuters, cat si pe site-ul BNR, intr-un mod clar stabilit si urmarit de catre institutii financiare locale/internationale, de catre autoritati", au mai subliniat reprezentantii BT.In plus, ROBOR-ul este anuntat de BNR zilnic, atat pe site-ul institutiei, cat si pe alte site-uri care ofera informatii financiare.Astfel, daca ROBOR creste, este un semnal ca rat ...citeste mai departe despre " Banca Transilvania: Interventiile statului in economie si inflatia influenteaza ROBOR " pe Ziare.com