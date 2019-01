"Suntem bucurosi sa anuntam ca Banca Transilvania si Bancpost au devenit o singura banca.Este un pas inainte in povestea bancii noastre, in care achizitiile Bancpost, Victoriabank si Volksbank Romania au un loc aparte.Prima reinventare BT a avut loc in anul 2001, odata cu inceperea extinderii la nivel national a retelei de unitati", au scris, intr-o declaratie comuna, reprezentantii managementului Grupului Bancii Transilvania, adica Horia Ciorcila (presedintele Consiliului de Administratie) si Omer Tetik (directorul general al BT).Prin fuziunea cu Bancpost, Banca Transilvania ajunge la 3 milioane de clienti, iar Grupul Financiar Banca Transilvania la 10.000 de angajati.Infiintata acum aproximativ 25 de ani, BT a creditat, in ultimii zece ani, aproape 75.000 de companii, a platit taxe la bugetul de stat de peste 3,7 miliarde lei si a investit peste 1,1 miliarde lei in dezvoltarea activitatii.Integrarea Bancpost in BT a inceput in aprilie, dupa ce Consiliului Concurentiei si a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si-au dat acordul pentru realizarea fuziunii.La finele lunii noiembrie 2017, BT a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN.Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 226 de milioane de euro din care aproape 179 de milioane de euro doar pentru Bancpost, la care se adauga preluarea de catre Banca Transilvania a unui imprumut subordonat in valoare de 80 de milioane de euro pentru Bancpost.La finele lunii iunie, BT a derulat un proces prin care a preluat si restul pachetului de 0,85% pentru Banpost.Citeste mai departe despre " Banca Transilvania si Bancpost au finalizat fuziunea si ar putea ajunge pe primul loc in sistemul bancar local " pe Ziare.com