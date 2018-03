Bancile avertizeaza: Plafonarea dobanzilor ar duce la scaderea creditarii si a consumului si ar afecta investitiile

Drept urmare, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea celor trei proiecte initiate de senatorul liberal Daniel Zamfir: limitarea dobanzilor la credite, sumele ce pot fi cerute de recuperatori si eliminarea calitatii de titlu executoriu al contractelor.Un studiu realizat de catre KPMG Advisory arata ca impactul individual, cat si cel cumulat al celor trei propuneri legislative ar putea fi o incetinire a cresterii economice, o scadere a consumului si investitiilor, cat si la o diminuare a veniturilor la bugetul de stat, pe langa alte efecte ce vor afecta consumatorii in mod direct si imediat.In cazul propunerilor legislative privind plafonarea dobanzilor si eliminarea caracterului de titlu executoriu al unui contract de credit, studiul KPMG arata ca o potentiala reducere a creditarii populatiei cu 5% ca urmare a diminuarii capacitatii institutiilor de credit de a finanta sectorul privat este estimata sa conduca la reducerea consumului cu 1,39%, a investitiilor cu 0,17% si a PIB cu 1,80%.In cazul propunerii legislative privind limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate, avand in vedere potentialul de diminuare a capacitatii institutiilor de credit de a finanta economia reala, o potentiala reducere a creditarii populatiei si a agentilor economici cu 5%, conform estimarilor, poate sa conduca la reducerea consumului cu 2,19%, a investitiilor cu 0,27% si a PIB cu 2,84%.In schimb, reducerea ratei creditelor neperformante la un nivel de 3% ar putea genera pentru institutiile de credit capital suplimentar de 6,3 miliarde de lei, care ar putea sustine un volum de credite suplimentar de 47 miliarde lei.Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar urma sa impuna pentru creditele ipotecare o dobanda anuala efectiva (DAE) de 2,5 ori dobanda de politica monetara a BNR si de 18% pentru creditele de consum, insa se vor genera efecte "in lant".Studiul KPMG estimeaza ca plafonarea DAE, prin raportare la dobanda de politica monetara in cazul creditelor ipotecare, ar conduce la situatii imposibile in cazul in care dobanda ...citeste mai departe despre " Bancile avertizeaza: Plafonarea dobanzilor ar duce la scaderea creditarii si a consumului si ar afecta investitiile " pe Ziare.com