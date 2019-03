"Pentru noi este clar ca timpul este atat de scurt incat este insuficient pentru a avea o discutie in cunostinta de cauza, iata, noi nu stim care este nivelul de discutie acum si ca ar fi de ales, daca nu se renunta inca o data, sa se dea un timp necesar pentru a face niste evaluari obiective care sa ne cuprinda cumva si pe noi in discutie", a spus Florin Danescu, vineri, in cadrul unei conferinte de presa.El crede ca acum cea mai buna decizie in cazul OUG 114 este renuntarea la aceasta."Dupa aceste trei legi care au trecut prin Curtea Constitutionala noi simtim, ca sa folosesc un limbaj comunicational mai putin economic, eu simt, de la Asociatia Romana a Bancilor, ca si executiv, vorbesc in numele meu, ca industria bancara s-a refugiat de un tsunami, cele trei legi, undeva pe un munte si a constatat ca pe acest munte e un vulcan acum si incercam sa fugim de acest foc", a spus Florin Danescu.Oficialul face referire la trei legi propuse de Florin Zamfir (ALDE) si care au picat ieri la analiza CCR, toate priveau domeniul financiar-bancar.La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis, prin OUG 114, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.Citeste si: Daca taxa pe active se aplica 5 ani, bancile isi vor recupera pierderea in 37 ani - studiu PwC ...citeste mai departe despre " Bancile considera ca nu mai e timp suficient de discutii pe OUG 114 si cer amanarea taxei " pe Ziare.com