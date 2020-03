Bancile spun ca pot amana ratele doar cu ajutor de la Guvern si BNR - ce garantii cer

"Pentru a putea implementa o astfel de masura (amanarea ratelor - n.red.) in sprijinul clientilor care se confrunta cu probleme de lichiditate generate de efectele pandemiei de COVID-19 este necesar ca, in urma analizei facuta cu reglementatorii si auditorii, astfel de masuri acordate de banci in conditii exceptionale sa nu conduca la deteriorarea profilului de risc pentru clientii si expunerile respective, potrivit reglementarilor europene si nationale in ceea priveste riscul de credit", au transmis Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR).ARB transmite ca sistemul bancar a inaintat deja intr-o maniera proactiva, atat catre Guvernul Romaniei cat si catre Banca Nationala a Romaniei, un set de masuri menite a-i permite sa fie cat mai bine pregatit in a raspunde solicitarilor clientilor si a contracara efectele nocive generate de pandemie."Comunitatea bancara face toti pasii necesari pentru a evita orice perturbari majore in economie si pentru a asigura finantarea economiei si accesul persoanelor juridice si fizice la serviciile esentiale. Sectorul bancar trateaza cu toata responsabilitatea provocarile de ordin economic si cele de sanatate publica ce pot fi generate de pandemie", a transmis ARB.Bancherii precizeaza ca sistemul bancar romanesc este pregatit sa faca fata provocarilor ce pot aparea, fiind in dialog cu Guvernul, Banca Nationala a Romaniei si alte institutii publice."Vom continua sa monitorizam indeaproape situatia si sa propunem masuri suplimentare pentru a sprijini consumatorii, companiile si economia locala, cu mentiunea ca facilitatile ce ar putea fi acordate de banci clientilor care intampina dificultati financiare temporare, de la caz la caz in functie de situatia individuala, sa nu conduca la cresterea cerintelor de capital si a expunerilor neperformante.In acest sens, institutiile de credit vor acorda o atentie deosebita privind posibilitatea agentilor economici de a-si pastra angajatii si capacitatea de retribuire a acestora", precizeaza ARB.Ei mai spun ca, pe langa masurile individuale de sprijin pe care le adopta bancile de la caz la caz, va fi esential suportul reglementarii nationale si europene pentru anumite derogari menite sa permita bancilor sa aco ...citeste mai departe despre " Bancile spun ca pot amana ratele doar cu ajutor de la Guvern si BNR - ce garantii cer " pe Ziare.com