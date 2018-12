Bancnotele de 100 de lei cu Centenarul se vand si cu peste 100 de euro pe OLX

Un utilizator din Cluj-Napoca cere 450 de lei (97 de euro, la cursul BNR de luni) pentru bancnota Centenarului, pret negociabil, iar unul din Bucuresti 380 de lei (82 de euro) . Pretul cel mai mare e cerut de un utilizator din Craiova - 600 de lei (129 de euro).BNR a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 1 decembrie 2018, o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 de lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Bancnota are o dimensiune de 147x82 mm, cu o toleranta de plus/minus 1 mm si culoarea predominanta albastru, fiind imprimata in tehnica mixta plana/relief, pe suport de polimer si avand o fereastra transparenta complexa.Pe aversul bancnotei se regasesc urmatoarele elemente grafice reprezentative: in partea dreapta portretele Regelui Ferdinand I si Reginei Maria; dedesubt, pe doua randuri, numele acestora si anii de viata, respectiv "REGELE FERDINAND I 1865-1927" si "REGINA MARIA 1875-1938"; in zona centrala, o imagine de la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.Tot pe avers mai sunt imprimate: stema Romaniei, in stanga sus, denumirea bancii centrale "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", pe orizontala sus, iar dedesubtul acesteia, medalionul cu sigla BNR si, mai jos, anii "1918-2018".Valoarea nominala este inscrisa de patru ori, dupa cum urmeaza. Semnaturile guvernatorului si casierului central sunt imprimate in partea centrala, deasupra valorii nominale in litere, iar data punerii in circulatie, respectiv "1 decembrie 2018", este imprimata pe verticala, in dreapta.Pe reversul bancnotei sunt ilustrate intrarea in Bucuresti a alaiului regal la l Decembrie 1918 si un fragment din buzduganul Regelui Ferdinand I, respectiv patru femei in costume populare specifice fiecarei provincii romanesti unite: Basarabia, Romania, Tara Ardealului si Bucovina.Tirajul pentru aceasta emisiune numismatica a fost de 10.000 bancnote. Pretul de vanzare al bancnotei aniversare pentru colectionare, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este de 150 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare.De asemenea, BNR a lansat, incepand cu 26 noiembrie, in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pen ...citeste mai departe despre " Bancnotele de 100 de lei cu Centenarul se vand si cu peste 100 de euro pe OLX " pe Ziare.com