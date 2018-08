Autoritatea sustine ca interesele consumatorilor au fost afectate, iar firma olandeza EFG New Europe Funding II B.V., catre care Bancpost a cesionat un portofoliu de credite, nu ar fi fost autorizata.Astfel, ANPC a aplicat masura de restituire a sumelor de bani percepute pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost, reprezentand dobanzi, dobanzi penalizatoare, penalitati calculate si retinute in perioada 11 iulie 2008 - 27 martie 2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.)."In urma actiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creante de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) fiind o persoana juridica neautorizata", se arata in comunicat.ANPC considera ca, fata de debitorii cedati, nu au fost indeplinite formalitatile prevazute de lege, Bancpost are "calitate procesuala pasiva si nu se justifica calitatea de creditor a cesionarului fata de debitorii cedati"."Intrucat cesionarul creditului nu a avut calitatea de banca, institutie de credit autorizata, dobanda calculata si retinuta trebuia sa fie zero pe intreaga perioada a cesionarii 11.07.2008-27.03.2018", se arata in comunicat.ANPC a anuntat ca a informat si urmatoarele institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor si Banca Nationala. ...citeste mai departe despre " Bancpost, amenda de 150.000 de lei de la Protectia Consumatorului si plangere la ANAF " pe Ziare.com