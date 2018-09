Bancpost dispare, iar Banca Transilvania devine cea mai mare banca din tara

"Avand in vedere dispozitiile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor, Societatea Absorbanta si Societatea Absorbita si-au exprimat acordul comun ca data la care fuziunea va deveni efectiva din punct de vedere juridic (Data Efectiva) sa fie 31 decembrie 2018, sub conditia obtinerii aprobarii BNR La aceasta data, Bancpost S.A. isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect dizolvarea fara lichidare si transmiterea universala a intregului sau patrimoniu catre Banca Transilvania S.A., care astfel dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile Bancpost S.A..Pentru a evita orice dubiu, in cazul in care orice activ al Societatii Absorbite nu este mentionat in Proiectul de fuziune, ca urmare a unei erori sau omisiuni sau orice alt motiv, indiferent de culpa sau intentie, activul respectiv va fi considerat proprietatea Societatii Absorbante si va fi transferat automat catre Societatea Absorbanta si, drept urmare, nu se va plati nicio compensatie", se subliniaza in proiectul de fuziune a celor doua banci.Integrarea Bancpost in BT a inceput in aprilie, dupa ce a fost obtinut acordul din partea Consiliului Concurentiei si Bancii Nationale a Romaniei (BNR).De asemenea, BT va prelua unitatile teritoriale active ale Bancpost la data de 31 decembrie 2018.La finele lunii noiembrie 2017, BT a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN.Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 226 de milioane de euro, din care aproape 179 de milioane de euro doar pentru Bancpost, la care se adauga preluarea de catre Banca Transilvania a unui imprumut subordonat in valoare de 80 de milioane de euro pentru Bancpost. La finele lunii iunie, BT a derulat un proces prin care a preluat si pachetul de 0,85% de la Banpost.Ce se intampla cu clientii"Avand in vedere ca data propusa pentru finalizarea fuziunii este 31.12.2018, precum si amploarea si complexitatea acestui proces si, totodata, avand in vedere necesitatea integrarii clientilor Bancpost S.A. in cadrul Bancii Transilvania S.A., inainte de finalizarea acestui proces, in colaborare cu liniile de busines ...citeste mai departe despre " Bancpost dispare, iar Banca Transilvania devine cea mai mare banca din tara " pe Ziare.com