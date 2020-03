Banii in vremuri de coronavirus - Cum sa fii protejat financiar de evenimentele neprevazute

COVID-19 testeaza rezistenta si capacitatea de regenerare a mediului de business atat la nivel national, cat si global. In unele companii din tara noastra, in special din domeniile cele mai afectate (precum organizare de evenimente, turism etc.), se vorbeste despre masuri extraordinare de atenuare a impactului si se iau deja in calcul posibile pierderi, taieri salariale sau concedieri.Prin urmare, cum ne putem proteja din punct de vedere financiar de evenimente neprevazute? Atat din prisma personala, cat si in ceea ce priveste business-ul?Am stat de vorba cu Adrian Asoltanie, trainer in domeniul Educatiei Financiare, care crede ca ne asteapta o perioada foarte dificila din punct de vedere economic, din cauza consecintelor virusului asupra afacerilor.El ne-a facut cateva recomandari pentru asigurarea sanatatii financiare in aceasta perioada de criza, idei care se aplica si la nivel de companii:1. Analiza bugetului personal: "Individual sau in cuplu, faceti o lista cu veniturile pe care va bazati si cum ar putea fi ele influentate de situatia actuala. Recomand implicare si responsabilitate maxima la jobul actual, astfel incat sanatatea companiei sa fie afectata cat mai putin.Ce alte surse de venit suplimentar puteti gasi? E ceva ce puteti inchiria sau vinde online, obiecte de care nu mai aveti nevoie? Aveti vreo abilitate sau pasiune pe care o puteti folosi serile sau in weekend pentru a obtine venituri suplimentare?Obiectivul este de a construi mai multe picioare financiare si a le consolida pe cele existente".2. Faceti o lista cu cheltuielile personale / de business si impartiti-le pe doua categorii: vitale si optionale: "Analizati cu atentie categoriile si decideti ce puteti optimiza, reduce sau elimina".3. Construiti un fond de urgenta (1.000 - 2.000 de lei cash in casa) care sa va acopere 95% din urgentele casnice sau medicale: "Acest fond o sa va dea o liniste suplimentara si veti aborda situatiile cu mai mult calm si intelepciune. Puteti calcula un fond similar si la nivel de business".4. Construiti cu rabdare, in timp, un fond de siguranta (3-6 luni de cheltuieli vitale, in valuta, intr-un cont bancar): "Acesta va va ajuta sa depasiti situatii mai complicate: pierderea locului de munca, divort, decesul partenerul ...citeste mai departe despre " Banii in vremuri de coronavirus - Cum sa fii protejat financiar de evenimentele neprevazute " pe Ziare.com